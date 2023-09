Alimentos ideales para comer cuando se tiene dolor de estómago

-En caso de no tener vómito o diarrea grave , pues optar por otros platillos que sean fáciles de digerir, no necesariamente una dieta líquida, pero tampoco con mucha fibra, pues esto podría empeorar los síntomas. Se recomienda consumir arroz blanco, pasta, pan blanco o galletas saladas ; es decir carbohidratos refinados simples.

-Si tus síntomas principales son vómito o diarrea , el doctor Rudolph Bedfor, gastroenterólogo del Centro de Salud Providence Saint John de Santa Mónica, California, recomendó para Business Insider que comiences con una dieta basada en líquidos claros, ya que son los más fáciles de digerir para el cuerpo , ya que no dejan ningún residuo no digerido en los intestinos. Estos son: caldo claro, jugo de manzana diluido, bebida de sal electrolítica, tés de hierbas como menta o manzanillas, refrescos claros tipo seltzer y gelatina.

Es muy común escuchar que cuando una persona está enferma del estómago suele tener antojos de lo que no puede comer, como lácteos, frituras, alimentos grasos, entre otros, por lo que se sugiere esperar todavía más hasta que se tenga el alta médica, en especial es importante no consumir alimentos fritos o lácteos, ya que estos cuentan con un alto contenido de grasa, lo que puede provocar que el vaciado del estómago se retrase.

Finalmente, recuerda que mientras tengas malestar estomacal debes cuidar muy bien lo que comes y bebes, no pasa nada si tu consumo de alimentos disminuye unos días, solo no debes recargar tu intestino. No olvides que ante cualquier molestia debes acudir al médico para prevenir alguna complicación y recibir atención oportuna.