¿Aluminio en la lavadora? Conoce los beneficios de esta técnica para eliminar la electricidad estática

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Vida
/ 16 abril 2026
    ¿Aluminio en la lavadora? Conoce los beneficios de esta técnica para eliminar la electricidad estática
    Incorporar esferas de papel aluminio en el tambor de la lavadora se ha convertido en un método alternativo. FREEPIK

El uso de este recurso aporta ventajas visibles en la textura y apariencia de las prendas

Incorporar esferas de papel aluminio en el tambor de la lavadora se ha convertido en un método alternativo que ayuda a disminuir la electricidad estática, mejorar la conservación de las prendas y optimizar el secado, sin necesidad de productos químicos adicionales.

En el contexto de un hogar moderno, donde el cuidado de la ropa y la eficiencia de los electrodomésticos son prioridades, esta práctica ha cobrado relevancia técnica. Especialistas en ingeniería de materiales y cuidado textil señalan que su función no es eliminar manchas, sino intervenir en la fricción que ocurre durante el lavado. Al neutralizar las cargas eléctricas, las prendas conservan mejor su estructura y durabilidad.

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EL PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

El funcionamiento de este método se basa en las propiedades conductoras del aluminio. De acuerdo con el portal especializado AZoM (The A to Z of Materials), este material es altamente eficiente para conducir electricidad.

Durante el lavado, la fricción entre diferentes tejidos genera intercambio de electrones, lo que produce electricidad estática. Esto ocasiona que las fibras se atraigan entre sí, provocando acumulación de pelusa, cabellos y mayor formación de arrugas.

Al introducir entre tres y cuatro bolitas de papel aluminio —de aproximadamente 3 a 5 centímetros de diámetro— en el tambor, estas absorben la carga eléctrica generada. Estudios sobre electrostática aplicada al hogar indican que el aluminio actúa como receptor de esa energía, evitando que se acumule en la ropa.

$!El funcionamiento de este método se basa en las propiedades conductoras del aluminio.
El funcionamiento de este método se basa en las propiedades conductoras del aluminio. FREEPIK

Como resultado, las prendas se separan con mayor facilidad, lo que también reduce el desgaste mecánico del electrodoméstico al evitar que la ropa se compacte en exceso.

BENEFICIOS EN LA CONSERVACIÓN DE TEJIDOS Y EFICIENCIA DEL SECADO

El uso de este recurso aporta ventajas visibles en la textura y apariencia de las prendas. Según información técnica de The Spruce, ayuda a evitar que pelusas o pelos se adhieran a la ropa, algo frecuente en hogares con mascotas.

Además, al disminuir la electricidad estática, se reduce el desgaste de las fibras causado por la fricción, lo que contribuye a prolongar la vida útil de los tejidos, especialmente los más delicados.

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Este efecto también se extiende al proceso de secado. Investigaciones sobre eficiencia energética en electrodomésticos señalan que, al mantener las bolitas durante esta fase, se favorece la circulación del aire caliente. Esto se debe a que la ropa no se adhiere entre sí, lo que permite un secado más uniforme.

Las esferas de aluminio pueden reutilizarse hasta por seis meses, lo que las convierte en una alternativa económica y sostenible. “Al neutralizar esta carga, los tejidos no sufren desgaste ni atraen suciedad”, lo que permite que la ropa conserve una textura más suave y facilite el planchado.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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