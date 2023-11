Antes de la menopausia, llegan las menstruaciones abundantes

Un estudio que analizó los ciclos menstruales de 1320 mujeres en la transición a la menopausia reveló que el 78 por ciento tenía periodos menstruales que duraban más de 10 días (cuando el promedio dura hasta siete). Más de una tercera parte de las mujeres del estudio, del que Harlow fue coautora, tuvieron periodos tan abundantes que tenían que cambiar sus productos de higiene cada hora o cada dos horas durante más de tres días, en comparación con un flujo más normal, que requiere un cambio cada cuatro u ocho horas.

“En esta etapa de la vida, ya no es cierto que las mujeres saben cuándo van a sangrar o en qué cantidad”, aseveró Harlow. Aun así, añadió, este síntoma rara vez se estudia o debate entre las propias mujeres.

¿Por qué se descontrola la menstruación?

Todo se reduce a “los ovarios que echan chispas”, afirmó Malcolm Munro, profesor de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por su sigla en inglés). En un ciclo normal, los ovarios producen estrógeno para nutrir el óvulo y engrosar el revestimiento uterino para su llegada, explicó Munro. Una vez liberado el óvulo, el ovario también produce progesterona, que detiene el crecimiento del revestimiento y cambia su estructura para convertirlo en un sitio de aterrizaje suave para el óvulo fecundado. Si no hay óvulo fecundado, el ovario deja de producir progesterona, lo cual desencadena el sangrado menstrual. La progesterona también es responsable de detenerlo al cabo de unos días, dijo.

Imagina que el revestimiento uterino es “como la hierba de tu jardín”, señaló Munro. El estrógeno actúa como el agua que ayuda a la hierba a crecer y la progesterona equivale a “cortar la hierba cada cuatro semanas” y mantenerla cuidada, en lugar de dejarla crecer sin control.

A medida que una mujer entra en la transición de la menopausia, los ovarios producen menos estrógeno y tienen menos óvulos que liberar, lo que significa que puede haber ciclos en los que la ovulación no se produce en absoluto y se destruye el delicado equilibrio de las hormonas, dijo Munro. “No es algo que se prende y se apaga”, dijo, “sino que es un espectro”. En algunas mujeres, puede dar paso a intervalos prolongados entre cada periodo menstrual porque no hay progesterona. La ausencia de progesterona también puede dar lugar a una acumulación del revestimiento, que puede “desprenderse al azar” y desencadenar periodos inusualmente abundantes, afirmó. O, en el caso de otras mujeres, puede haber tan poco estrógeno que el revestimiento uterino no haya crecido mucho, provocando solo un ligero manchado. En su estudio, Harlow descubrió que fumar y tener un índice de masa corporal más alto se asociaban a un sangrado más abundante en la perimenopausia, aunque no está claro por qué. Las mujeres de raza negra eran más propensas que las blancas, chinas o japonesas a tener sangrados más abundantes.