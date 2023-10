Qué hacer respecto al dolor durante la intimidad después de la menopausia

Por: Alisha Haridasani Gupta

En un estudio de 2022 que les pidió a unas decenas de mujeres posmenopáusicas que presentaban dolor durante la penetración sexual que describieran su experiencia durante el coito, la respuesta más común fue “ardor”. Otros términos que utilizaron fueron “carne viva”, “seco”, “filoso”, “desgarrador”, “como una lija” y “como cuchillos”.

Lo que describían se conoce como dispareunia, uno de los síntomas de la menopausia que se pasan por alto con más frecuencia y que menos se tratan, según Martha Goetsch, profesora adjunta emérita del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón y coautora del artículo.

La dispareunia puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero aumenta tras la transición a la menopausia, aunque también pueden aparecer síntomas durante la perimenopausia, de acuerdo con Lauren Streicher, profesora clínica de Obstetricia y Ginecología en la Universidad Northwestern y autora de “Slip Sliding Away: Turning Back the Clock On Your Vagina”. Las estimaciones sobre la prevalencia de la dispareunia oscilan entre el 13 y el 84 por ciento de las mujeres posmenopáusicas, una cifra bastante inexacta en gran parte porque muchas mujeres y médicos no abordan el tema.

En consecuencia, comentó Streicher, a menudo las mujeres no reciben la atención necesaria para la dispareunia a pesar de que es tratable. Si no se atiende, el problema puede empeorar hasta derivar en una pérdida de la autoestima, una calidad de vida deficiente, depresión y un gran cambio en la dinámica de la relación de pareja.

“Simplemente piensan: ‘Bueno, supongo que mi vida sexual ya se acabó’”, afirmó Streicher.