¿Aprender un nuevo idioma puede prevenir la demencia?

A primera vista, su pasatiempo de jubilación parece un poco aleatorio (nuestra familia no tiene conexión con los países de habla francesa), pero su motivación era más profunda que la pasión por los pasteles. Mi abuela desarrolló signos de la enfermedad de Alzheimer cuando tenía poco más de 70 años y los estudios sugieren que ser bilingüe puede retrasar la aparición de la enfermedad hasta cinco años.

En un artículo histórico de 2007, investigadores de Toronto descubrieron que entre las personas con demencia, las que eran bilingües desarrollaban síntomas cuatro años más tarde, en promedio, que las que no lo eran. Varios estudios publicados desde entonces han reportado hallazgos similares , aunque otras investigaciones no han encontrado tal diferencia.

“Utilizamos el lenguaje en todos los aspectos de la vida diaria, por lo que un cerebro bilingüe está trabajando constantemente ”, dijo Mark Antoniou, profesor asociado de la Universidad Western Sydney en Australia, que se especializa en bilingüismo. “Realmente no se obtiene eso de otras experiencias enriquecedoras, como tocar un instrumento musical”.

APRENDIZAJE EN LA EDAD TERRESTRE

La evidencia de los beneficios de aprender un segundo idioma como pasatiempo a los 60 años es más débil.

La investigación realizada por el Dr. Antoniou y sus colegas encontró que mientras los adultos chinos de 60 años o más mejoraron en las pruebas de cognición después de un programa de aprendizaje de idiomas de seis meses, las personas que jugaban juegos como Sudoku y crucigramas también lo hicieron. Otro pequeño estudio encontró que los italianos mayores que tomaron lecciones de inglés durante cuatro meses no vieron ninguna diferencia en sus puntajes de cognición, pero las personas que no tomaron las lecciones vieron sus puntajes disminuir. Dos estudios más recientes sobre el tema , publicados en 2023, prácticamente no encontraron diferencias en el rendimiento cognitivo después de que las personas participaron en programas de aprendizaje de idiomas.

Los científicos que realizaron esos estudios ofrecieron algunas explicaciones potenciales para sus decepcionantes resultados. Una es que los participantes eran voluntarios muy motivados, que tal vez ya habían alcanzado su máximo rendimiento para su edad, lo que dificultaba ver mejoras.

“Cuando reclutamos participantes, debemos tener cuidado: ¿son realmente representativos de la población?” dijo el Dr. Ware, quien ayudó a realizar uno de los experimentos . “¿Y su nivel cognitivo quizás sea demasiado alto?”

Otra es que las intervenciones lingüísticas tal vez fueron demasiado breves. Los pocos estudios que analizan el tema han utilizado lecciones de idiomas que “eran muy diferentes en duración y frecuencia”, dijo Judith Grossman, quien investigó el tema como parte de su doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Algunos estudios enseñaron a los participantes durante ocho meses, otros durante sólo una semana muy intensa.

Para el Dr. Antoniou, los limitados hallazgos no son del todo sorprendentes. Nadie diría que aprender un nuevo idioma durante seis meses “sería lo mismo que haber usado dos idiomas durante toda la vida”, afirmó. Pero sí cree que las lecciones de idiomas pueden proporcionar beneficios cognitivos al ser intelectualmente estimulantes.

Quizás lo más importante, dijo Grossman, es que aprender otro idioma ofrece otras ventajas potenciales, como viajar o conectarse con nuevas comunidades. Mi padre, por ejemplo, siguió siendo amigo por correspondencia de su primer tutor después de que ella regresó a París, y ha viajado a Francia (y a partes de Canadá de habla francesa) en numerosas ocasiones.

Y a sus 76 años, está tan listo como siempre.