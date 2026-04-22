Así puedes hacer que Alexa te avise si alguien entra a tu cuarto sin permiso

Con una configuración adecuada en dispositivos Echo compatibles, puedes convertir tu cuarto en un espacio supervisado en tiempo real desde tu celular.

Las funciones de seguridad de Alexa permiten vigilar tu habitación a distancia y recibir alertas si alguien entra sin permiso, gracias a herramientas como detección de sonido, sensores de presencia y monitoreo con cámaras.

Según Amazon, los dispositivos Echo integran un skill de hogar inteligente que facilita la supervisión de distintas áreas de la casa cuando no estás presente. A través de estas funciones, Alexa puede enviar notificaciones a tu teléfono si detecta ruidos, movimientos u otras actividades inusuales.

Estas alertas pueden incluir grabaciones de audio o video —en caso de contar con cámaras conectadas—, lo que permite conocer lo que sucede en el hogar en el momento exacto. Por ejemplo, si activas la detección de presencia, Alexa puede avisarte si alguien entra a tu habitación mientras estás fuera.

Además, en situaciones de emergencia, puedes utilizar la función Emergency Assist para contactar a familiares o incluso a servicios como el 911. No obstante, es importante considerar que no todos los dispositivos son compatibles con estas funciones; solo algunos altavoces y pantallas inteligentes como Echo Dot o Echo Show pueden ejecutar estas tareas.

¿CÓMO ACTIVAR A ALEXA PARA QUE CUIDE TU CUARTO?

Para una vigilancia más efectiva, se recomienda colocar un dispositivo Echo dentro de la habitación. A partir de ahí, puedes configurar distintas funciones de seguridad:

1. Detector de ruidos

* Abre la app de Amazon Alexa en tu celular y entra a “Más”.

* Selecciona “Rutinas” y presiona “+” para crear una nueva.

* Elige “Cuando esto ocurra” y después “Detección de sonido”.

* Configura el tipo de ruido que deseas detectar, como la apertura de una puerta.

* Selecciona el dispositivo Echo ubicado en tu cuarto.

* Define los horarios en los que quieres que esta función esté activa.

* Añade una acción, como recibir una notificación o encender luces.

* Guarda la rutina.

2. Detector de presencias

* Ingresa a “Rutinas” y presiona “+”.

* Selecciona “Entrada” y luego “Cuándo”.

* Ve a “Casa Inteligente” y elige tu dispositivo.

* Activa “Se detectan personas” para recibir alertas si alguien entra.

* También puedes activar “No se detectaron personas” para saber cuándo se desocupa el espacio.

* Configura la acción que Alexa realizará, como enviarte una notificación.

3. Cámaras de seguridad

Si cuentas con cámaras en tu habitación, puedes vincularlas con Alexa:

* Accede a la configuración y busca la opción “Cámara”.

* Activa “Monitorización del hogar”.

* Sigue los pasos para enlazar el dispositivo.

Una vez configurado, podrás ver en tiempo real lo que ocurre en tu habitación desde tu celular.