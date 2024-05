¡Asombros!, así se cura una herida con una planta tropical el orangután Rakus

WASHINGTON- En un artículo publicado en la revista Scientific Reports escrito por Gayathri Vaidyanathan titulado “‘Orangutan, heal thyself’: First wild animal seen using medicinal plant”, el autor detalla cómo los científicos observaron como el orangután macho adulto arrancaba y masticaba una planta medicinal que es comúnmente usada por la gente en todo el sureste asiático para tratar el dolor y la inflamación.

“Por lo tanto, el tratamiento médico de heridas puede haber surgido en un ancestro común compartido por humanos y orangutanes”, precisa el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, y agrega que no obstante es posible observar “comportamientos de enfermedad y evitación con regularidad en los animales”, así como la automedicación a través de la ingestión “de partes específicas de plantas está muy extendida en los animales”, Sin embargo, esto sucede con baja frecuencia.

Hasta ahora se tiene conocimiento “que los parientes más cercanos de los humanos, los grandes simios, ingieren plantas específicas para tratar la infección por parásitos y se frotan la piel con material vegetal para tratar los dolores musculares”, explica el instituto en un artículo publicado en su portal titulado “Evidence for medical wound treatment in a wild animal”, prosigue detallando que “recientemente se observó a un grupo de chimpancés en Gabón aplicando insectos a las heridas. Sin embargo, aún se desconoce la eficacia de este comportamiento. Hasta el momento no está documentado el tratamiento de heridas con una sustancia biológicamente activa”.

Este orangután de Sumatra pasmó a los científicos cuando lo vieron como se estaba tratando una herida abierta en su mejilla con un apósito hecho de una planta medicinal. Es es el primer registro científico de un animal salvaje curándose una herida haciendo uso de una planta con propiedades medicinales, explica Vaidyanathan. Los hallazgos de los científicos fueron publicados en Scientific Reports.

En opinión de Caroline Schuppli, primatóloga del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Konstanz, Alemania, y coautora del estudio, “esto demuestra que los orangutanes y los humanos comparten conocimientos. Dado que viven en el mismo hábitat, diría que es bastante obvio, pero sigue siendo intrigante comprobarlo”.