BabyBIG, un medicamento hecho con plasma sanguíneo salva a bebés del botulismo

NUEVA YORK- Cuando Alessandro Barbera fue llevado de urgencia a un hospital de California con botulismo infantil en octubre, su padre apenas había oído hablar de la enfermedad, y mucho menos del tratamiento raro y costoso que probablemente salvó la vida del recién nacido. Ahora, sin embargo, Tony Barbera está profundamente agradecido por BabyBIG, el único antídoto para las enfermedades paralizantes y potencialmente mortales vinculadas a la fórmula de leche infantil contaminada de ByHeart. TE PUEDE INTERESAR: Botulismo: Una enfermedad que causa estragos en los niños pequeños “Es enormemente notable”, expresó Barbera, de 35 años, cuyo hijo se está recuperando lentamente. El brote de botulismo vinculado a la fórmula de ByHeart ha enfermado al menos a 39 bebés en 18 estados de Estados Unidos desde agosto, y ha demostrado el valor del tratamiento hecho a partir de plasma sanguíneo donado por un pequeño grupo de científicos y otros voluntarios.

“Esto es casi como un milagro”, afirmó el doctor Vijay Viswanath, neurólogo pediátrico del Hospital Infantil de Los Ángeles, quien ha tratado a varios niños con botulismo durante su carrera, incluido uno en el brote actual. “Antes del descubrimiento de BabyBIG, algunas de estas hospitalizaciones tomarían dos o tres meses”, comentó Viswanath, si es que los niños infectados se recuperaban. Autorizado en 2003, BabyBIG es el nombre comercial de la inmunoglobulina humana contra el botulismo, un medicamento intravenoso que utiliza anticuerpos de voluntarios vacunados contra el botulismo para ayudar a los bebés demasiado jóvenes para combatir la enfermedad por sí mismos. EL TRATAMIENTO DEPENDE DE DONANTES El tratamiento fue la idea del fallecido doctor Stephen Arnon, quien era científico del Departamento de Salud Pública de California. En 1976, Arnon y sus colegas identificaron la forma rara de botulismo que afecta a los bebés menores de 1 año, y luego dedicó su carrera de 45 años a descubrir cómo tratarla. La enfermedad ocurre cuando los bebés ingieren esporas de botulismo que germinan en el intestino y producen una toxina peligrosa que ataca el sistema nervioso. Más de 3,700 niños en todo el mundo han sido tratados con BabyBIG desde que Arnon y su equipo realizaron un ensayo clínico crucial en California en 1997 que demostró que el medicamento podía acortar las estancias hospitalarias y reducir la necesidad de máquinas de respiración. TE PUEDE INTERESAR: Cómo la IA y las redes sociales contribuyen a la ‘podredumbre mental’ Producido en pequeños lotes cada cinco años, BabyBIG cuesta casi 70 mil dólares por tratamiento, según el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California, que Arnon fundó. Según la ley estatal, las tarifas de la venta del medicamento se utilizan únicamente para financiar el programa de botulismo. El medicamento depende de donantes como Nancy Shine, una bioquímica jubilada de 76 años en California que fue vacunada contra el botulismo porque trabajaba con el germen letal en un laboratorio. Arnon reclutó por primera vez a Shine y otros científicos para el proyecto BabyBIG hace dos décadas porque su sangre producía altos niveles de anticuerpos, las proteínas sanguíneas que neutralizan la toxina del botulismo. El protocolo inicial requería que los voluntarios recibieran dosis de refuerzo de una vacuna experimental contra el botulismo también utilizada por el ejército de Estados Unidos y luego se sometieran a un procedimiento que extrae el plasma sanguíneo que contiene anticuerpos contra los tipos A y B de botulismo.