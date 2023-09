¿Cómo afectan las tormentas de polvo a nuestra salud y al planeta?

En un artículo realizado por Claire Williams Bridgwater, profesora de Investigación en Ciencias Ambientales en American University y Fatin Samara, profesor de Ciencias Ambientales, Universidad Americana de Sharjah, tutulado “Desert dust storms carry human-made toxic pollutants, and the health risk extends indoors” (Las tormentas de polvo del desierto transportan contaminantes tóxicos de origen humano y el riesgo para la salud se extiende al interior), publicado en The Conversation, precisan que los desiertos limitan con mayor frecuencia tanto con estructuras construidas, incluidas viviendas urbanas, manufacturas, centros de transporte, tratamiento de aguas residuales y vertederos. Como resultado, el polvo del desierto levanta una carga cada vez mayor de contaminantes en el aire y transporta estas sustancias a largas distancias, precisan los autores.. Tanto Williams Bridgwater como Samara, indican que esta situación en todo el cinturón de polvo global, que es una región de árida a semiárida que va desde el oeste de China hasta Asia central, así como Oriente Medio y el norte de África. Tormentas parecidas ocurren en el suroeste de Estados Unidos y en el centro de Australia. TE PUEDE INTERESAR: Recorre Polvo del Sahara el norte de Coahuila, entró por Yucatán a inicios de julio En su artículo, los autores consideran que las actuales tormentas de polvo del desierto están provocando una crisis de salud pública; debido, continúa el artículo, a que posible que si se está expuesto a estos eventos puede contribuir al “aumento de enfermedades respiratorias” tales como, incluido el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. LA TORMENTA DE POLVO MÁS GRAVE SUCEDIÓ EN 2021 En “Desert dust storms carry human-made toxic pollutants, and the health risk extends indoors”, los autores hacen referencia a que en 2011, sucedió “una de las tormentas de polvo del desierto, considera como la más grave de las últimas décadas descastó Medio Oriente y aañaden que sus columnas se extendieron desde la costa occidental del Golfo Pérsico hasta las costas orientales del Mar Caspio, aborrascando el norte de Arabia Saudita, el sur de Irak, Kuwait y el oeste de Irán”.

Williams Bridgwater y Samara indican que la tormenta alcanzó verticalmente hasta los 9 kilómetros sobre el suelo, así como una velocidad del viento arriba de los 72 kilómetros por hora y que las concentraciones de partículas de polvo registraron un máximo de 530,000 microgramos por pie cúbico, es decir, 15,000 microgramos por metro cúbico, con lo que se bloqueó la luz solar durante días. CONTAMINANTES EN LAS TORMENTAS DE POLVO Los autores de este artículo, hacen referencia a estudios que han descubierto contaminantes en las tormentas de polvo, tales como metales biorreactivos como cobre, cromo, níquel, plomo y zinc, así como pesticidas, herbicidas, partículas radiactivas y aguas residuales en aerosol. Williams Bridgwater y Samara indican que “esta clase de contaminantes submicrónicos, conocidas también como PM1.0, que incluyen microplásticos degradados, nanopartículas metálicas, gases de escape diésel y partículas finas de neumáticos degradados” y añaden que de “todas las clases de partículas, las partículas submicrónicas son las más dañinas para la salud humana porque, una vez inhaladas, ingresan al torrente sanguíneo, afectando todos los órganos del cuerpo e incluso cruzando la barrera hematoencefálica”. ¿CÓMO NOS AFECTA A NOSOTROS Y AL PLANETA EL POLVO DE SAHARA? Jacob Adetunji, quien es exprofesor de Geociencias en la Universidad de Derby, fue jefe del Departamento de Física de la Universidad Ahmadu Bello, Zaria, Nigeria; actualmente se especializa en el estudio espectroscópico de Mössbauer de minerales geológicos naturales y sintéticos que contienen hierro y partículas en el aire, nos responde esta pregunta en artículo “Explainer: what dust from the Sahara does to you and the planet”, publicado en The Conversation Adetunji, señala que “los vientos que están cargados de polvo que soplan desde el desierto del Sahara provocan “episodios de neblina estacionales” que pueden incluso provocar lluvias de lodo o “sangre””. Así mismo, Adetunji precisa que en África occidental, en donde suceden episodios de neblina entre noviembre y marzo, se da el fenómeno conocido como viento alisio que está cargado de polvo que se llama Harmattan, el cual tiene implicaciones significativas, “no solo para la fertilidad del suelo sino también para las comunicaciones por radio, la visibilidad en aeropuertos y rutas marítimas, y también para los medios de vida y salud”. Si una persona estuvo expuesta a este fenómeno, presentará como primeros síntomas piel seca y los labios agrietados. Además, representa problemas más severos para las personas que son asmáticos y puede provocar silicosis, que es una “enfermedad pulmonar causada por el alto contenido de cuarzo en el polvo. En algunas zonas, el polvo bloquea la luz del sol lo suficiente como para hacer que las temperaturas bajen significativamente”, detalla Adetunji.

De acuerdo con Adetunji, se estima que anualmente “se transportan entre 400 y 700 millones de toneladas de polvo desde el Sahara. Y el viento Harmattan del noreste lleva este polvo hasta Barbados y Miami entre noviembre y marzo. Hasta el 20% llega al Amazonas, y se han utilizado datos satelitales para calcular que unos 27.7 millones de toneladas de polvo se depositan sobre la cuenca del Amazonas, que desempeña un papel crucial en la fertilización del suelo” y continúa indicando que “cuando a principios de primavera la dirección del viento cambia al suroeste, el polvo se transporta a través del Mediterráneo hasta el norte de Europa y el Reino Unido”. ¿CÓMO AFECTAN LAS TORMENTAS DE ARENA Y POLVO DEL DESIERTO A LOS OCEÁNOS? Según un estudio publicado el 6 de noviembre de 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el que Nick Middleton el autor y profesor de la Universidad de Oxford, , raealizó un análisis sobre cómo el ciclo del polvo afecta e interactúa con otros ciclos biogeoquímicos a escala global. Middleton, describe en su estudio lo que se conoce como el ciclo del polvo, que es el movimiento de billones de partículas diminutas a través del sistema terrestre.

Según esta investigación, se calcula que anualmente “se elevan a la atmósfera unos dos mil millones de toneladas de polvo; y una cuarta parte de esto llega a los océanos”. EFECTOS NEGATIVOS DE LAS TORMENTAS DE ARENA Y POLVO DEL DESIERTO No obstante, se piensa que el efecto fertilizante del polvo del desierto tiene un impacto en la proliferación de algas, también algunas de ellas pueden ser dañinas y contribuir a la formación de lo que se conoce como mantos de algas Sargassum.

También, indica el estudio On the launch of the report, I mpacts of Sand and Dust Storms on Oceans: A Scientific Environmental Assessment for Policy Makers , que identificaron posibles “vínculos entre microorganismos, trazas de metales y contaminantes orgánicos transportados por el polvo del desierto y algunos de los complejos cambios en los arrecifes de coral observados en numerosas partes del mundo”. Asimismo, “las enfermedades han sido un factor importante en la reciente disminución de los arrecifes de coral en todo el mundo y varias de las enfermedades que afectan a los corales están asociadas con microorganismos transportados por el polvo del desierto”, indica el estudio. Con información The Conversation/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Leer Texto

Videos