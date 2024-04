Pequeño estudio demostró que se puede frenar la enfermedad de Parkinson con un pariente del Ozempic

“Lucirán y se sentirán mucho mejor”, señaló Standaert. El problema es que no hay manera de evitar que la enfermedad avance.

No obstante, contamos con algunos fármacos y tratamientos que ayudan , como la estimulación cerebral profunda, señaló David Standaert, un especialista en párkinson de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Este nuevo estudio les dio a los investigadores una esperanza moderada.

No es nada contundente, pero está “funcionando de manera tentativa para modificar la enfermedad”, mencionó Michael S. Okun, un especialista en párkinson de la Universidad de Florida que no participó en el estudio.

Standaert, quien tampoco participó en el ensayo, comentó que era “en verdad un avance muy alentador”.

“Ha habido muchos ensayos que no han tenido ningún éxito”, añadió.

Hyun Joo Chu, del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, comentó que el estudio era “muy importante”, pero recordó que era un estudio de dos fases y había sido diseñado para probar una hipótesis, pero que no era ni lo suficientemente amplio ni había tenido la duración suficiente como para ser concluyente.

“Hay numerosos ejemplos de ensayos de dos fases muy prometedores”, comentó. “La gente se entusiasma mucho y luego no se obtienen buenos resultados”.

Este artículo, publicado el miércoles en la revista The New England Journal of Medicine, contó con la participación de 156 pacientes en las primeras etapas del párkinson, quienes, de manera aleatoria, tenían que tomar el medicamento (lixisenatida, elaborado por Sanofi) o un placebo y fueron monitoreados durante un año. El ensayo fue financiado por el gobierno francés y la organización benéfica británica Cure Parkinson.

En ese tiempo, los síntomas del párkinson, como los temblores, la rigidez, la lentitud y el equilibrio empeoraron en quienes estaban tomando el placebo, pero no en quienes tomaban el fármaco.

El medicamento también provocó efectos secundarios gastrointestinales como náuseas y vómito en más de la mitad de los participantes, quizás debido a que los investigadores comenzaron con la dosis más alta en vez de ir aumentándola poco a poco como se hace con los fármacos GLP-1, como el Ozempic y el Wegovy. A un tercio de los participantes, cuyos efectos secundarios les resultaban intolerables, los investigadores les redujeron la dosis a la mitad.

Para estos investigadores europeos, encabezados por Wassilios G. Meissner de la Universidad de Burdeos y Olivier Roscol, de la Universidad de Toulouse, parecía lógico ver si un fármaco GLP-1 podía frenar el párkinson.