¿Cómo la IA podría ayudar a personas ciegas a recuperar su visión mediante una prótesis?

Esta investigación realizada por científicos el Laboratorio de NeuroAI de Martin Schrimpf, mismo que es parte de las Escuelas de Ciencias de la Computación y la Comunicación y de Ciencias de la Vida de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, crearon modelos de IA con el objetivo de poder predecir de manera exacta en que parte del cerebro estimular con el propósito de “evocar imágenes de rostros y objetos específicos en los usuarios, en lugar de simplemente generar puntos de luz”, explica la EPFL en su sitio web. La Escuela Politécnica Federal de Lausana describe que estos fueron usados por investigadores holandeses con el fin de poder llevar acabo ensayos “en vivo con monos con visión normal”. Los resultados preliminares de estos, que se presentaron presentados en abril en la International Conference on Learning Representations, “muestran implicaciones muy prometedoras también para la visión en humanos”, añade la EPFL

Johannes Mehrer, quien es un científico del laboratorio NeuroAI y que, además dirigió esta nueva investigación expresó que ”la motivación de este proyecto es que hay muchas personas con deficiencias visuales irreparables; en el sentido de que, en algún punto de la vía de procesamiento visual, empezando por la retina, hay un daño que no se puede reparar”; Mehrer prosigue explican que es “una forma de abordar este problema es desarrollar una prótesis visual”. SI BIEN EXISTEN VARIAS PRÓTESIS ACTUALMENTE, ESTAS TIENEN LIMITACIONES La EPFL precisa que actualmente existen varios tipos de prótesis visuales, incluyendo las que son usadas en las retinianas, en el nervio óptico y las corticales; las primeras son colocadas “en alguna parte de la retina”, las segundas son utilizadas “cuando la retina está demasiado dañada para un implante y, en su lugar, se puede estimular el nervio óptico”, mientras que las terceras “se emplean cuando no es posible implantar ni en la retina ni en el nervio óptico. Estas evitan por completo la retina y el nervio óptico, y funcionan estimulando la corteza visual mediante electrodos para “dibujar” imágenes en ella”. No obstante, la Escuela Politécnica Federal de Lausana resalta que este enfoque “es limitado” debido a que está dirigido a las “regiones cerebrales de nivel inferior”, en donde, indica la EPFL, “solo es posible proyectar destellos de luz y formas simples”; asimismo, “existen restricciones de hardware, ya que se necesitan múltiples electrodos para estimular diferentes áreas al mismo tiempo, pero solo se puede usar un número determinado de electrodos en una sola zona”, acentúa.

En opinión de Mehrer ”las imágenes que pueden provocar, en este caso símbolos simples, son realmente limitadas en su complejidad”, por lo que, continúa explicando que “en este momento, los enfoques existentes para las prótesis visuales no podrían evocar la percepción de un objeto visual más complejo, como una casa o un coche”.