¿Deberían tener las bebidas alcohólicas etiquetas para advertir sobre el riesgo de desarrollar cáncer?

“ Es un paso importante ”, señaló Timothy Naimi, director del Canadian Institute for Substance Use Research de la Universidad de Victoria. “ Las personas que consumen alcohol deben tener derecho a conocer la información básica del alcohol del mismo modo que la tienen sobre otras bebidas y alimentos ”.

Cuando esta comisión no planteó ninguna objeción, Antonio Tajani, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, calificó la propuesta de Irlanda como “un ataque a la dieta mediterránea”. El texto de las etiquetas “ no toma en consideración la diferencia entre consumo moderado y abuso de alcoho l”, escribió en Twitter.

Mientras se decidían esos detalles, las empresas de bebidas alcohólicas intensificaron sus protestas. A fines de 2022, un grupo de destacados países europeos exportadores de bebidas alcohólicas presentaron objeciones formales a la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, en las que alegaban que las etiquetas de Irlanda entorpecían el libre comercio y no eran ni adecuadas ni proporcionadas para disminuir el daño provocado por el alcohol.

Pese a esto, no se conoce bien la conexión que hay entre el alcohol y el cáncer . En Estados Unidos, una encuesta reciente a nivel nacional reveló que más o menos uno de cada tres estadounidenses sabe que el consumo de alcohol incrementa el riesgo de desarrollar cáncer .

Las pruebas que vinculan el consumo de alcohol con el cáncer están bien fundadas. En 1988, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud concluyó que el alcohol es un cancerígeno para los seres humanos. Las investigaciones en las décadas que siguieron no han hecho más que apuntalar esa conclusión, por ejemplo, en relación con el cáncer hepático, de mama, colorrectal y de esófago. En el mes de noviembre, la OMS y el IARC declararon en un comunicado conjunto: “No se puede determinar ninguna cantidad segura de alcohol para no desarrollar cáncer”.

Las empresas de bebidas alcohólicas están dando la batalla en varios frentes para evitar que entre en vigor el requisito de etiquetado de Irlanda . En las reuniones de comités de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los meses de junio y noviembre, las agrupaciones comerciales y once países exportadores de bebidas alcohólicas, entre ellos Estados Unidos, manifestaron sus inquietudes, cuestionaron la validez científica de la advertencia de desarrollo de cáncer y alegaron que las etiquetas de Irlanda atentarían contra el libre comercio .

La Comisión Europea debía proponer para fines de 2023 el texto de advertencia sobre los daños que el alcohol ocasiona a la salud como parte de su plan para vencer el cáncer, pero no cumplió con ese plazo. En diciembre, pese a las objeciones de la OMS, el Parlamento Europeo aprobó un informe que no ratificaba la necesidad de poner etiquetas de advertencia y en cambio pedía información sobre “ el consumo de alcohol responsable y moderado ”.

Galea espera que, a la larga, “la gente no recuerde la época en que se necesitaba una etiqueta de advertencia en los pesticidas, pero sí se podía vender sin etiquetar un cancerígeno como el alcohol impunemente”. c.2024 The New York Times Company.

Por Ted Alcorn, The New York Times.