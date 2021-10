Dosis de refuerzo combinadas: por qué podrían funcionar

Los científicos sospechan desde hace tiempo que los refuerzos heterólogos a veces funcionan mejor que dos dosis idénticas. A los diseñadores de la vacuna Sputnik V les preocupaba que la primera inyección de Ad5 creara anticuerpos no solo contra las proteínas del coronavirus que administraba, sino también contra el propio Ad5. Una segunda inyección de Ad5 podría ser eliminada por el sistema inmunitario de las personas antes de que pudiera aumentar la protección contra la COVID-19.

Lyke y sus colegas descubrieron que el cambio de refuerzos aumentaba el nivel de anticuerpos contra el coronavirus independientemente de la combinación que recibieran las personas. “Puede que estas cosas se combinen bien” , dijo en una entrevista. Además, el cambio de dosis de refuerzo no produjo efectos secundarios notables.

El viernes, los asesores de la FDA votaron a favor de autorizar una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson como refuerzo, para fortalecer la inmunidad en los estadounidenses que habían recibido la primera dosis. Sin embargo, Peter Marks, principal regulador de vacunas de la FDA, dijo en la reunión que era posible que la agencia no exigiera a las personas que tomen la misma vacuna como refuerzo.

Durante el verano, tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer-BioNTech empezaron a mostrar cierta pérdida de eficacia contra la infección, aunque ambas seguían siendo fuertes para evitar la hospitalización. No obstante, el gobierno de Joe Biden comenzó a fomentar las vacunas de refuerzo para restablecer la respuesta inmunitaria de la población.

En Gran Bretaña, se realizó un ensayo más amplio con 830 voluntarios. Los investigadores administraron dos dosis de vacunas AstraZeneca a algunos de los voluntarios, dos inyecciones de Pfizer-BioNTech a otros y una mezcla al resto. No encontraron ninguna evidencia preocupante de que el refuerzo heterólogo de la vacuna causara efectos secundarios peligrosos. (Aun así, en su informe, publicado el mes pasado, los científicos británicos advirtieron que su estudio era demasiado pequeño para detectar problemas poco frecuentes).

¿Habrá otras opciones de refuerzos?

Es totalmente posible. En la actualidad, hay más de cien vacunas contra la COVID-19 en fase de ensayo clínico y se están probando aún más en animales. Adam Wheatley, inmunólogo de la Universidad de Melbourne, Australia, predijo que algunas de esas nuevas vacunas podrían ser refuerzos superiores.

A diferencia de las vacunas fabricadas con ARNm o adenovirus, las de empresas como Sanofi-Pasteur y Novavax contienen grandes cantidades de proteínas víricas.

“Sospecho que los refuerzos de proteínas serán realmente buenos”, comentó Wheatley. “Cuando se llega con un volumen relativamente grande de proteínas al organismo, se produce una recuperación bastante sólida de las respuestas de los anticuerpos”.

Nicolas Kressman, portavoz de Sanofi-Pasteur, dijo que la empresa había avanzado mucho en los ensayos de su vacuna basada en proteínas como refuerzo para personas que ya han recibido otras vacunas. “Nuestra intención es también desarrollar nuestra vacuna como un refuerzo universal, capaz de reforzar la inmunidad independientemente de la primera vacuna recibida”, explicó.

Todavía no está claro cuántas dosis de refuerzo de COVID-19 serán necesarias para obtener una protección duradera. Es posible que una sola inyección sea suficiente. Pero también es posible que las vacunas contra la COVID-19 tengan que administrarse todos los años, de forma similar a la vacuna contra la influenza estacional.

Si las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 se convierten en un evento anual, una estrategia combinada debería ayudar a que más personas se vacunen. Será mucho más fácil que la gente se inmunice regularmente si no tiene que preocuparse por recibir otra inyección de su vacuna original. c.2021 The New York Times Company