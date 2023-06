El siguiente gran avance en el tratamiento del cáncer será una vacuna

Más que nunca, los científicos comprenden cómo el cáncer se oculta para no ser detectado por el sistema inmunitario del cuerpo . Las vacunas contra el cáncer , al igual que otras inmunoterapias, estimulan el sistema inmunitario para encontrar y exterminar células cancerígenas. Y algunas nuevas emplean ARN mensajero, desarrollado para el cáncer pero empleado por primera vez en las vacunas contra el COVID-19 .

Seattle- Estas no son vacunas tradicionales que previenen una enfermedad, sino enfocadas en reducir tumores y evitar que el cáncer reaparezca . Los objetivos de estos tratamientos experimentales incluyen el cáncer de mama y pulmón , y este año se reportaron avances contra el melanoma, que surge en la piel, y el cáncer de páncreas .

“Todas estas pruebas que fallaron nos permitieron aprender mucho”, dijo Finn.

Gracias a ese aprendizaje, ahora se centra en pacientes en las primeras etapas de la enfermedad, ya que las vacunas experimentales no ayudaron a pacientes con cáncer más avanzado. Su grupo está planeando un estudio de vacunas en mujeres con cáncer de mama de bajo riesgo, no invasivo, denominado carcinoma ductal in situ.

En un futuro podría haber más vacunas que previenen el cáncer. Las vacunas contra la hepatitis B, desarrolladas hace décadas, previenen el cáncer de hígado, y las vacunas contra el virus del papiloma humano, lanzadas en 2006, previenen el cáncer cervicouterino.