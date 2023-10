¿En qué pensamos cuando nos vamos a dormir y cómo nos afecta?

Melinda Jackson, profesor asociado del Instituto Turner para la Salud Cerebral y Mental en Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Monash y Hailey Meaklim, psicóloga e investigadora del sueño en la Universidad de Melbourne, nos explican cómo nos afecta a cada uno de nosotros en su artículo “What do people think about when they go to sleep?”, el hecho de que justo cuando nos vamos a dejar abrazar por Morfeo para irnos a dormir comenzamos a planear lo que vamos a hacer al día siguiente o intentamos resolver un asunto pendiente.

Es justo en ese momento en nos preguntamos, “¿dónde está mi certificado de nacimiento?”, si necesitamos ese documento para realizar un trámite al siguiente día.

Jackson y Meaklim, señalan que usuarios de las redes sociales han compartido videos en los cuales se dan consejos sobre cómo conciliar el sueño de forma más rápida, rememorando “escenarios falsos”, por ejemplo, “una historia romántica en la que tú eres el personaje principal”.

LA FORMA EN LA PENSAMOS EN LA CAMA NOS AFECTA EL CÖMO VAMOS A DORMIR

Los autores del artículo precisan que “las personas que duermen bien y las que duermen mal tienen diferentes tipos de pensamientos antes de acostarse”.

En este sentido, agregan Jackson y Meaklim, que las personas que consiguen dormir bien expresan que “experimentan principalmente imágenes sensoriales visuales mientras se quedan dormidos: ven personas y objetos, y tienen experiencias similares a las de un sueño”.