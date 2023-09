Consejos para garantizar un descanso y sueño seguro de su bebé y reducir el riesgo de muerte súbita

Esta experta comenta que, si el bebé se despierta mucho por la noche, algunas familias prueban el recurso de darle a su hijo un biberón bien cargado de cereales, pero las conclusiones de los estudios realizados sobre este tema, muestran que los bebés que toman cereales antes de conciliar el sueño no parecen dormir mejor.

“Aumentar la ingesta de calorías del bebé antes de que duerma no disminuirá sus despertares nocturnos, dado que los ritmos de sueño infantil no tienen nada que ver con el nivel de saciedad del bebé. Además de fomentar una digestión pesada, esta práctica también fomenta una sobrealimentación no deseada”, añade.

¿HAY QUE CONFIAR EN QUE EL BEBÉ SE DORMIRÁ?

Para Hunter nunca se debe dar por hecho que el bebé conciliará y mantendrá el sueño, de manera espontánea. “Muchas familias se sorprenden de lo mucho que tienen que ayudar a su recién nacido para que pueda dormir”, recalca.

En ese sentido, señala que los padres deben poner a disposición de sus hijos una serie de “elementos facilitadores del sueño”.

Hunter recomienda crear y mantener un entorno y un ritual de sueño adecuados, y prestar mucha atención a las señales de que el bebé necesita dormir y a cuánto tiempo pasa despierto, para que su sistema fisiológico no se sobrecargue.

¿ES RECOMENDABLE PONER AL BEBÉ DE LADO?

Esta experta explica que el procedimiento correcto para que un bebé duerma lo mejor consiste en ponerlo boca arriba, y aunque “todavía se ve a muchos bebés de lado con cojines posicionadores, esto es un error y la última evidencia científica lo desaconseja completamente”.

Explica que “la posición boca arriba es la posición más segura para todos los bebés hasta que tengan 1 año de edad”.

“Si el bebé, mientras duerme, rueda por sí mismo de boca arriba a boca abajo o viceversa, no hay necesidad de reposicionarlo. Ponerlo a dormir boca arriba al inicio de la noche o de la siesta es lo más importante para reducir el riesgo de muerte súbita”, según explica Hunter.

¿QUÉ ELEMENTOS PUEDE HABER EN LA CUNA?

Algunos padres ponen muchas cosas en la cuna de su bebé para que supuestamente sienta más confort y duerma mejor, pero esto es otro error, según Hunter.