Investigadores italianos logran por medio de un método matemático medir la probabilidad de curar la depresión

Roma- Este método, que se basa en la interconexión de los síntomas, posibilita poder estimar la probabilidad de un cambio en las personas, sin embargo, no predecir con certidumbre el estado futuro de salud del individuo, debido a que esto que depende de “multitud de factores”, de a acuerdo al estudio “Towards a network-based operationalization of plasticity for predicting the transition from depression to mental health” que fue publicado en la revista Nature Mental Health.

“La investigación ha desarrollado un método para medir la llamada plasticidad, es decir, la capacidad de modificar la actividad cerebral y el comportamiento, fundamental para pasar de la psicopatología al bienestar mental”, detalla el ISS en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres con depresión durante o después del embarazo enfrentan un mayor riesgo de suicidio, incluso años después del parto

Igor Branchi que coordinó el estudio, del Centro de Referencia en Ciencias del Comportamiento y Salud Mental del Istituto Superiore di Sanità, explica que “Para ello, utilizamos una técnica matemática conocida como análisis de redes”, y añade en la nota publicada en ISS, que “el objetivo era demostrar cómo se puede medir matemáticamente la plasticidad evaluando la fuerza de la conectividad en la red de síntomas, es decir, con qué frecuencia los síntomas de depresión cambian juntos”.

Además, de a cuerdo con Branchi, “cuanto mayor sea la sincronización de las variaciones de los diferentes síntomas, mayor será la coherencia (conectividad) del sistema y menor será su plasticidad: este trabajo demuestra que las configuraciones más conectadas son más difíciles de modificar que aquellas en las que los vínculos entre los síntomas son menos fuertes”.