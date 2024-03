Masticando nuestros pensamientos, ¿cómo nos afecta la rumiación mental en nuestra salud?

“ También rumias mentalmente cuando te reprochas una decisión que has tomado y te culpabilizas de sus consecuencias; cuando te autocriticas por no haber `estado a la altura´ en una situación complicada o no haber sabido solucionarla; cuando te obsesionas con la respuesta que te dio otra persona y por qué te trato así; cuando te ofuscas imaginando un escenario negativo que puede llegar a ocurrir ”, ejemplifica.

Otro ejemplo, consiste en recordarnos que aquello que estamos sintiendo no va a durar siempre, diciéndonos “ que piense algo no significa que sea real ” o “ esto que pienso o siento es pasajero ”.

“Por ejemplo, si has recibido una crítica, puedes interpretar que es la opinión de una persona y no un reflejo de tu capacidad, o si sientes que no eres capaz de avanzar o sacar algo adelante, puedes recordarte situaciones pasadas en las que has tenido éxito” ejemplifica.

Otros ejemplos: “cuando te sientes presionad@ por tener que tomar decisiones o solucionar problemas, puedes pensar que es indicativo de que la gente confía en ti; o cuando anticipas que un evento va a tener una resolución negativa, puedes reenfocarlo pensando que esa podría ser una posibilidad entre muchas otras igual de probables”, concluye la asesora de LD para este estudio.

DESTACADOS:

- La rumiación, una de las reacciones típicas ante situaciones adversas y uno de los principales indicativos de los síntomas clínicos de la ansiedad y la depresión, es un problema muy común entre los jóvenes de entre 18 a 29 años, según un estudio de la aseguradora de salud Línea Directa (LD).

- Rumiar pensamientos es una “estrategia psicológica silenciosa” que la persona utiliza para regular lo que siente, pero que contribuye a mantener o empeorar sus problemas de salud mental. Para acercarse al bienestar, es necesario identificar las propias emociones, comprenderlas y reevaluarlas, según LD.

- “¿Da vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño porque no se quita de la cabeza un informe del trabajo o un problema familiar? ¿Los pensamientos acuden a su mente de manera repetitiva sin hallar solución? Es un ejemplo de rumiación”, explica Ruth Castillo-Gualda, experta en Inteligencia Emocional.

Por Pablo Gutman EFE-Reportajes.