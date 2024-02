Un marcapasos cerebral ayuda a una mujer con depresión crónica en Estados Unidos. Podría llegar a más personas

El tratamiento les da a los pacientes impulsos eléctricos dirigidos, como si se tratara de un marcapasos cerebral . Las investigaciones recientes son cada vez más prometedoras y hay más en marcha, aunque dos grandes estudios que no demostraron ninguna ventaja de la ECP en el tratamiento de la depresión detuvieron temporalmente los avances en las investigaciones, y algunos científicos siguen expresando su preocupación ante este nuevo enfoque .

Hollenbeck padeció síntomas de depresión cuando era niña mientras crecía en la pobreza y, de vez en cuando, sin hogar . Pero su primer gran ataque ocurrió en la universidad, tras el suicidio de su padre en 2009 . Otro le sobrevino durante una estancia con la organización Teach for America, que la dejó casi inmovilizada y con la preocupación de perder su trabajo de docente y sumirse de nuevo en la pobreza. Fue a dar al hospital .

Mientras tanto, la A dministración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha aceptado acelerar la revisión de la solicitud de Abbott Laboratories para utilizar sus dispositivos de ECP en la depresión que no cede con otros tratamientos .

“ El primer día después de la operación ella empezó a sentir que se le quitaba ese estado de ánimo negativo, esa pesadez ”, explica su psiquiatra, el doctor Martijn Figee. “ Recuerdo que me dijo que, por primera vez en años, podía disfrutar de la comida vietnamita para llevar y saborearla de verdad. Empezó a decorar su casa, que había estado completamente vacía desde que se había mudado a Nueva York ”.

Para Hollenbeck, el cambio más profundo fue volver a encontrar placer en la música.

“Cuando yo estaba deprimida, no podía escuchar música. Sonaba y sentía como si estuviera escuchando la estática de la radio”, dijo. “Entonces, un día soleado de verano, caminaba por la calle escuchando una canción. Simplemente sentí este ánimo, este: ‘¡Oh, quiero caminar más, quiero ir y hacer cosas!’. Y me di cuenta de que estoy mejorando”.

Lo único que desea es que la terapia hubiera existido para sus padres.

HISTORIA DEL TRATAMIENTO

El camino hacia este tratamiento se remonta a hace dos décadas, cuando la neuróloga Helen Mayberg dirigió las primeras y prometedoras investigaciones.

Pero siguieron algunos contratiempos. Estudios de gran tamaño iniciados hace más de una docena de años no mostraron diferencias significativas en las tasas de respuesta de los grupos tratados y los no tratados. La doctora Katherine Scangos,psiquiatra de la Universidad de California, campus de San Francisco, que también investiga la ECP y la depresión, citó un par de razones: el tratamiento no era personalizado, y los investigadores analizaron los resultados en cuestión de semanas.

Algunas investigaciones posteriores demostraron que los pacientes con depresión obtenían un alivio estable y duradero a partir de la ECP cuando se les observaba durante años. En general, la ECP para la depresión se vincula a tasas medias de respuesta del 60% en distintos objetivos cerebrales, indicó un estudio de 2022.