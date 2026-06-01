Un vaso de leche al día: el pequeño hábito que puede hacer una gran diferencia en la nutrición de México

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Bienestar
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    Un vaso de leche al día: el pequeño hábito que puede hacer una gran diferencia en la nutrición de México
    En México, el consumo per cápita de leche es menor a medio vaso al día. FOTO: CORTESÍA

En México, millones de personas consumen menos leche de la recomendada diariamente, una situación que especialistas consideran relevante debido al impacto directo que tiene en la nutrición y bienestar de la población

En el marco del Día Mundial de la Leche, LALA compartió información orientada a generar conciencia sobre la importancia de mantener hábitos alimenticios balanceados y recordar el papel que tiene la leche dentro de una alimentación completa.

De acuerdo con datos presentados en la campaña, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda consumir alrededor de dos vasos de leche al día; sin embargo, en México el promedio de consumo es menor a medio vaso diario.

Esta diferencia representa una brecha importante en la ingesta de nutrientes esenciales para niños, adultos y adultos mayores.

UN ALIMENTO CLAVE PARA LA NUTRICIÓN DIARIA

La leche continúa siendo uno de los alimentos más completos gracias a su combinación natural de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Entre los principales nutrientes que aporta se encuentran:

● Calcio

● Proteína

● Vitamina A

● Vitamina D

Estos elementos participan en funciones fundamentales como el fortalecimiento de huesos y músculos, la producción de energía, el desarrollo físico y el bienestar general.

A través de esta iniciativa, LALA busca destacar la importancia de recuperar hábitos de consumo que contribuyan a una mejor alimentación cotidiana, especialmente en un contexto donde las deficiencias nutricionales siguen siendo un reto para muchas familias mexicanas.

MENOS LECHE, MENOS NUTRIENTES ESENCIALES

La información difundida durante la campaña señala que una gran parte de la población mexicana presenta consumo insuficiente de micronutrientes importantes.

Con base en estimaciones de consumo de alimentos de la ENSANUT 2016:

● 100% de los adultos presenta ingesta inadecuada de Vitamina D

● 58% tiene bajo consumo de calcio

● 60% presenta insuficiencia de Vitamina A

Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer una cultura de alimentación más balanceada y consciente.

Especialistas coinciden en que nutrientes como el calcio y la vitamina D son fundamentales para mantener una adecuada salud ósea y muscular, mientras que la vitamina A contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunológico y la salud visual.

LA LECHE NO ES SOLO PARA CRECER

Uno de los principales mensajes impulsados por LALA durante esta campaña es recordar que la leche no es exclusiva de la infancia.

Aunque comúnmente se relaciona con el crecimiento infantil, sus beneficios pueden acompañar a las personas durante todas las etapas de la vida:

● Infancia

● Adolescencia

● Adultez

● Menopausia

● Adultos mayores

Además de apoyar el crecimiento y desarrollo, el consumo de leche también puede contribuir a mantener la fuerza muscular, favorecer la salud ósea y complementar la nutrición diaria.

Para adultos mayores, por ejemplo, mantener una adecuada ingesta de calcio y vitamina D puede ser especialmente importante para ayudar a conservar la movilidad y el bienestar físico.

UN DATO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO INFANTIL

La campaña también destaca que durante los primeros siete años de vida los niños alcanzan aproximadamente el 70% de su estatura.

Diversos estudios han asociado el consumo de leche con un crecimiento aproximado de hasta 0.4 centímetros adicionales por año, gracias al aporte de nutrientes esenciales involucrados en el desarrollo físico.

Por ello, expertos recomiendan fomentar desde edades tempranas hábitos alimenticios saludables que incluyan alimentos ricos en vitaminas y minerales.

UN HÁBITO SENCILLO CON GRANDES BENEFICIOS

Incorporar un vaso de leche al día puede parecer un cambio pequeño, pero puede representar una diferencia importante dentro de una alimentación balanceada.

Ya sea en cereal, café, licuados o como parte del desayuno diario, la leche continúa siendo una alternativa práctica y accesible para complementar la nutrición de las familias mexicanas.

Con iniciativas como esta, LALA reafirma su compromiso de promover hábitos de alimentación que contribuyan al bienestar y calidad de vida de las personas, recordando que la nutrición diaria comienza con pequeñas decisiones que pueden generar grandes beneficios a largo plazo.

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