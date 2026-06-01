Un vaso de leche al día: el pequeño hábito que puede hacer una gran diferencia en la nutrición de México

En el marco del Día Mundial de la Leche, LALA compartió información orientada a generar conciencia sobre la importancia de mantener hábitos alimenticios balanceados y recordar el papel que tiene la leche dentro de una alimentación completa.

De acuerdo con datos presentados en la campaña, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda consumir alrededor de dos vasos de leche al día; sin embargo, en México el promedio de consumo es menor a medio vaso diario.

Esta diferencia representa una brecha importante en la ingesta de nutrientes esenciales para niños, adultos y adultos mayores.

UN ALIMENTO CLAVE PARA LA NUTRICIÓN DIARIA

La leche continúa siendo uno de los alimentos más completos gracias a su combinación natural de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Entre los principales nutrientes que aporta se encuentran:

● Calcio

● Proteína

● Vitamina A

● Vitamina D

Estos elementos participan en funciones fundamentales como el fortalecimiento de huesos y músculos, la producción de energía, el desarrollo físico y el bienestar general.

A través de esta iniciativa, LALA busca destacar la importancia de recuperar hábitos de consumo que contribuyan a una mejor alimentación cotidiana, especialmente en un contexto donde las deficiencias nutricionales siguen siendo un reto para muchas familias mexicanas.

MENOS LECHE, MENOS NUTRIENTES ESENCIALES

La información difundida durante la campaña señala que una gran parte de la población mexicana presenta consumo insuficiente de micronutrientes importantes.