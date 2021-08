Viviendo con TOC en una pandemia

Para alguien con TOC , se cree que ciertas circunstancias o acciones que la mayoría de la gente consideraría inofensivas, como tocar una manija, pueden tener terribles consecuencias y requerir estrategias correctivas extremas, si no es que una evasión total. Una persona podría temerles tanto a los gérmenes, por ejemplo, que saludar a alguien de mano podría forzarla a lavar su propia mano unas 10, 20 o hasta 30 veces para asegurarse de que está limpia.

Sé que no soy la única que vive con estas excentricidades que otros podrían considerar “muy TOC” , una referencia al trastorno Obsesivo-Compulsivo . Pero el síndrome clínico , en el que las personas tienen pensamientos espontáneos recurrentes que conducen a hábitos repetitivos , es mucho más que una colección de conductas raras . En cambio, es un padecimiento neuropsicológico crónico y muy angustiante que puede detonar niveles graves de ansiedad y dificultar el buen desempeño en la escuela, el trabajo o el hogar.

La mayoría de las personas se comportan de una o varias maneras que otros podrían considerar peculiares, y yo no soy la excepción. Quiero que mi ropa combine, desde los zapatos hasta los lentes y todo lo demás (incluso la ropa interior, que implica todo un desafío al momento de empacar para un viaje). Si algún invitado usa mi cocina, le pido que vuelva a poner las cosas exactamente donde las encontró. Cuando acomodo mis muebles, la encimera de mi cocina y los adornos de la pared, siempre busco la simetría. También etiqueto mis alimentos envasados con sus fechas de caducidad y los guardo por orden cronológico en mi alacena.

El trastorno suele ser hereditario, y cada integrante puede vivirlo con distintos grados de intensidad. Los síntomas del padecimiento suelen comenzar en la infancia o la adolescencia, y aquejan aproximadamente del uno al dos por ciento de los jóvenes y llega a afligir a más o menos uno de cada cuarenta adultos. Alrededor de la mitad de ellos sufre un serio menoscabo a causa del trastorno, un 35 por ciento se ve moderadamente afectado y el 15 por ciento es ligeramente afectado.

No es difícil ver cómo el trastorno puede ser tan perturbador. Una persona con TOC preocupada por no haber cerrado bien la puerta, por ejemplo, podría sentir la necesidad de cerrarla y abrirla una y otra vez. O podría estresarse demasiado y esperar lo peor si no sigue una rutina estricta, como encender y apagar un interruptor 10 veces, siempre que sale de una habitación. A algunas personas con TOC les invaden pensamientos prohibidos sobre sexo o religión o un miedo de lastimarse a sí mismas o a otros.

El comediante Howie Mandel, que ahora tiene 65 años, dijo a MedPage Today en junio que padecía TOC desde la infancia, pero que no fue diagnosticado oficialmente hasta muchos años después, tras pasar la mayor parte de su vida “viviendo en una pesadilla” y luchando contra una obsesión por los gérmenes. Ha estado trabajando para ayudar a contrarrestar el estigma de las enfermedades mentales y aumentar la comprensión pública del trastorno Obsesivo-Compulsivo, con la esperanza de que una mayor concienciación de este trastorno fomente el reconocimiento y el tratamiento tempranos para evitar sus efectos perjudiciales para la vida.

¿Cómo se trata el TOC?

“Hasta mediados de la década de los ochenta, se consideraba que el TOC no se podía tratar”, dijo Caleb W. Lack, profesor de psicología en la Universidad de Oklahoma Central. Sin embargo, afirmó, ahora hay tres terapias basadas en la evidencia que pueden ser eficaces, incluso para los pacientes más afligidos: la psicoterapia, la farmacología y una técnica llamada estimulación magnética transcraneal, que envía pulsaciones magnéticas a áreas específicas del cerebro.