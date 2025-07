¿Cómo fomentar la lectura desde una edad temprana?

En la actualidad, con las tecnologías ocupando los espacios de ocio y la inmediatez de Internet afectando el desarrollo de las infancias, fomentar la lectura es un reto lleno de obstáculos.

La maestra Lucía Lilia López Landeros despierta el gusto por la lectura a través de la imaginación y la tradición oral, tomando en cuenta las experiencias e intereses de los alumnos. En entrevista para VANGUARDIA, nos comparte consejos para acercar a pequeños (y grandes) a los libros:

¿Cómo pueden los padres de familia fomentar la lectura desde una edad temprana?

Lean a los niños en voz alta. No importa qué, pero que los niños se acostumbren a leer, a escuchar que alguien lee. Porque leer se aprende leyendo. Si ellos en casa no tienen esa imagen de que mamá, papá, abuelita o tío que leen, no van a llevar el fortalecimiento de la lectura.

También invito a los abuelitos y a las mamás a que vayan un día, el que ellos quieran, nomás que me avisen, para que les lean en voz alta; que no nada más escuchen a su maestra de español. También les digo a mis compañeros que, por favor, les lean en voz alta. En este ciclo escolar, hice que la maestra de matemáticas les compartiera cuentos y luego los incorporara a su materia.

¿Cuáles son los errores más comunes que los padres cometen cuando intentan fomentar este hábito?

Como ellos no tienen el hábito de la lectura, los papás no quieren leer con los chiquitos. Por ejemplo, hay niños de primero de secundaria que no pueden leer en voz alta porque les da mucha vergüenza. Ahí es donde empezamos a crear la lectura coral, para que ellos puedan leer sin miedo.

Pero el padre de familia es el ejemplo básico. De cada grupo de 40 alumnos, tengo, por decirlo así, siete papás que desde chiquitos leyeron en casa, había libros; pero el otro porcentaje, que es el que a mí me apura, son los que no tuvieron revistas, ni libros, no tuvieron más que el periódico popular, que lo único que leían eran las leyendas que venían ahí o hacían crucigramas.