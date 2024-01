Cómo los antecedentes familiares influyen en tu forma de beber

Por: Dana G. Smith

El alcohol fue una gran parte de la vida familiar de Stephen mientras crecía. Las fiestas navideñas, las barbacoas en el patio trasero y un duro día de trabajo eran motivos para que su padre y sus tíos tomaran un paquete de seis cervezas, o más.

“No había nada que sucediera que no tuviera toneladas y toneladas de alcohol incorporado”, dijo Stephen, ahora de 53 años y médico. (Solicitó usar solo su segundo nombre para proteger su privacidad y la de su familia).

A partir de los 14 años, Stephen se le permitió reunirse con su padre para tomar una cerveza de vez en cuando. A medida que crecía, modeló su forma de beber según la de su familia, y cualquier reunión social cuando tenía 20 años implicaba “un bote lleno de alcohol”.

Los dos padres de Stephen le habían contado historias sobre la lucha de sus propios padres contra el alcoholismo y cómo a veces se volvían violentos. Pero debido a que el comportamiento de su familia inmediata no se parecía a ese, Stephen no consideró que su consumo de alcohol fuera un problema durante mucho tiempo.

Stephen dejó de beber mientras estaba en la facultad de medicina, en parte para demostrarse a sí mismo que no tenía ningún problema. Cuando comenzó de nuevo durante su residencia, cuando tenía alrededor de 30 años, el alcohol lo afectó de manera diferente. “De repente, estaba bebiendo hasta el punto en que me di cuenta de que no podía parar”, dijo.

El trastorno por consumo de alcohol (la incapacidad de dejar o controlar el consumo de alcohol a pesar de las consecuencias negativas) es una afección altamente hereditaria. Las investigaciones sugieren que tener un familiar directo, como un padre o un hermano, con el trastorno aumenta las posibilidades de que un individuo lo desarrolle aproximadamente de tres a cuatro veces . Aproximadamente el 50 por ciento del riesgo de una persona proviene de sus genes, pero su hogar y su entorno social también son factores importantes.