Cómo prepararte para tu vida digital después de la muerte

Por: J.D. Biersdorfer

¿Cómo quieres que se gestionen tus páginas de redes sociales, las fotos de tu móvil y los archivos de tu computadora después de tu muerte? Aunque la distribución de bienes inmuebles y fondos suele encabezar la lista cuando se planifica una sucesión, no olvides dejar instrucciones sobre tus cuentas y activos digitales para garantizar que tus supervivientes conserven algo más que unos fragmentos y píxeles de tu presencia en Internet.

He aquí una breve guía para poner en orden tu material digital, así como consejos para tratar las cuentas de quienes partieron sin dejar indicaciones.

Crear un documento con instrucciones relativas a tus activos digitales

Una ley conocida como Ley Uniforme Revisada de Acceso Fiduciario a Activos Digitales, promulgada por la mayoría de los estados, le otorga a un representante elegido (como el albacea de tu herencia) facultades para gestionar tus asuntos electrónicos. Para dar instrucciones concretas, elabora un documento en el que estipules cómo quieres que se gestionen tus cuentas en línea y todo el contenido digital que tengas en el momento de tu muerte o en caso de que quedes incapacitado, y guárdalo con el resto de tus documentos sucesorios.

Tener acceso al nombre de usuario y la contraseña de tus cuentas ayudará mucho a tu representante, pero procede con cautela. Necesitarás un lugar en el que sea seguro conservar una lista de los medios de identificación para todas tus instituciones financieras, así como para tiendas de comercio electrónico, pólizas de seguros, almacenamiento en línea, correo electrónico, plataformas de redes sociales, operadores de cable e inalámbricos, aplicaciones médicas y suscripciones a medios de comunicación.

Una forma de cifrar y almacenar esta información delicada es introducirla en una aplicación gestora de contraseñas. Wirecutter, el sitio de reseñas de productos propiedad de The New York Times, recomienda 1Password (3 dólares al mes por un plan individual, 5 dólares al mes por el plan familiar compartido) o Bitwarden (gratuita, con actualizaciones dentro de la aplicación). Apple y Google tienen sus propias aplicaciones gratuitas, que guardan y almacenan contraseñas en los dispositivos que ejecutan su software.

Si quieres una opción analógica, imprime la lista o anótalo todo en un cuaderno. Mantén la lista actualizada, pero asegúrate de que esté guardada bajo llave en una caja fuerte doméstica o en otro lugar seguro, ya que sería una mina de oro para los ladrones de identidad.

No olvides anotar las contraseñas y códigos de acceso necesarios para acceder a tu aplicación de gestión de contraseñas, teléfono, computadora o tableta; la mayoría de los fabricantes no pueden anular un código NIP sin borrar el dispositivo. Es posible que tus supervivientes necesiten tu lista de contactos para avisarles que falleciste y conservar acceso a tu teléfono para obtener los códigos de autenticación de dos factores que sean necesarios.

Designar un contacto de legado

Además de preparar instrucciones aplicables a tus activos digitales y hacer una lista de tus contraseñas, deberías considerar la posibilidad de designar a alguien de confianza como “contacto de legado” para tus cuentas de Apple, Google, Facebook y otras. Un contacto de legado es la persona que eliges para que maneje directamente esa cuenta cuando ya no estés.

Apple le añadió en 2021 a su software una función de contacto de legado que te permite seleccionar un administrador para la cuenta de Apple que utilizas con iPhones, iPads y Mac. Para configurarlo, ve a los ajustes del sistema en el dispositivo o la Mac, selecciona tu nombre y, a continuación, Iniciar sesión y Seguridad; elige Contacto de legado.

Google tiene una herramienta de gestión de cuentas inactivas que permite manejar tu cuenta de Google si no puedes utilizarla. Para configurarla, ve a la sección de Datos y Privacidad de tu cuenta de Google.

Facebook tiene una configuración de contacto de legado en la que es posible designar a alguien que gestione tu página de perfil, así como una configuración para eliminar tu cuenta cuando se le notifique a la empresa tu fallecimiento. Para los sitios que no te permiten designar a una persona (y con respecto a los cuales no has dejado instrucciones), por lo regular tu albacea debe ponerse en contacto con la empresa y solicitar que se elimine la cuenta o que se convierta en una página estática.

Apple, Google y Microsoft son de las empresas que cuentan con medidas de eliminación de cuentas en sus sitios. Facebook, al igual que otros sitios de redes sociales, dispone de una herramienta para descargar las fotos y otros contenidos de una cuenta antes de eliminarla, la misma operación que Google realiza con su función Google Takeout.

Gestionar sin instrucciones

En el otro extremo del proceso, si eres la persona encargada de gestionar la sucesión de alguien que no planificó su legado digital, tu experiencia de administración puede llevar más tiempo. Pero incluso si no recibiste instrucciones, deberías intentar cerrar los perfiles de redes sociales y otras cuentas para evitar usos indebidos en Internet.

De la misma manera que informarías a las empresas financieras y de seguros sobre la muerte de la persona, debes notificarla a las empresas de redes sociales y de otro tipo y solicitar que cierren las cuentas de la persona fallecida. Para ello suele ser necesario presentar un certificado de defunción, una esquela, cartas testamentarias (documentos expedidos por un tribunal que se entregan al albacea de una herencia), tu identificación personal y otros archivos. A menudo se aceptan copias digitalizadas.

Las secciones de ayuda de Instagram, LinkedIn, Microsoft, PayPal, X, Yahoo y otros sitios contienen instrucciones para el acceso y cierre de cuentas, al igual que las de Apple y Google. En muchos casos, puedes solicitar el contenido de la cuenta, como fotos y publicaciones, aunque para esto quizá sea necesario entregarle aún más documentación legal a la empresa.

Gestionar los bienes digitales de una persona fallecida sin instrucciones puede complicar todavía más un momento ya de por sí difícil. Esta es una razón más para dejarles a tus seres queridos todo lo que necesiten.