¿Cómo saber si es la persona correcta? Esto dice la psicología

Lo primero que debemos entender es que cada relación es diferente, por la naturaleza singular de cada individuo , pero de manera general existen indicios establecidos por el comportamiento humano que nos permiten saber si una persona es buena o mala para entablar un vínculo amoroso y si tú tienes dudas de si estás o no con la persona correcta, la psicología nos comparte una lista que te ayudará a descubrirlo.

¿Cómo saber si estoy con la persona correcta?

Psicología Online reconoce que no existe una fórmula establecida que nos dé la respuesta de si estamos con la persona correcta o no, pero sí existen indicadores que nos pueden ayudar a conocer si es alguien con quien podamos entablar un compromiso. Estos son:

Confianza mutua: Si dentro de la relación no existen dudas, celos y la confianza es un valor que prioricen entre los dos, entonces estás en un lugar seguro, con una persona que no te mentirá y que construirá a tu lado una relación fuerte y segura.

La felicidad del otro es importante: Los individuos solemos ser egoístas y priorizar nuestra felicidad o bienestar, pero cuando establecemos una relación amorosa, eso debe modificarse, debemos pensar en pareja sin olvidarnos del amor propio. La felicidad del otro es igual de importante que la nuestra.

Te sientes tú mismo/a: Cuando estás con la persona correcta, no tienes defectos y no hablamos de un amor ciego, sino un amor que acepta al otro tal cual. La persona ideal te hace sentir bien contigo mismo y no busca cambiar nada de ti.