¿Cómo sé si mi bebé está listo? Mitos sobre la alimentación complementaria desmentidos por el pediatra Marcelo Valdés

La alimentación complementaria (o ablactación) es la introducción de comida distinta a la leche materna o la fórmula láctea o no láctea. La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda iniciarla a los seis meses, solo en casos muy específicos podría ser antes.

Si durante la etapa inicial el niño rechaza un alimento, no se le debe obligar a comerlo, pues pudiera no estar listo aún. Después, se recomienda insistir un poco más. Se estima que solo el 5 por ciento de los padres lo hace; el 95 por ciento cede tras el quinto intento y asumen que nunca les gustará.

Con cuál o cuáles empezar depende de la decisión de los papás en conjunto con su pediatra. Eso sí, incluyan en su dieta todo tipo de alimento suave, sin ninguna restricción, en papilla o puré, y asegúrense de que no falten aquellos ricos en hierro y zinc.

ALIMENTOS: LOS SÍ Y LOS NO

El BLW es una técnica en la cual el bebé come usando sus propias manos o dedos (índice y pulgar), autodefiniendo la cantidad a consumir con base en lo ofertado por el adulto.

Entre sus beneficios, reconocidos principalmente por las mamás que utilizan este método, destacan la integración del niño a las comidas familiares, y que presentan una mayor autonomía y menor selectividad alimentaria.

“Por otra parte, la mayoría de pediatras, a pesar de reconocer las ventajas, solemos mostrarnos un poco más resistentes a recomendar el método, preocupados por el posible déficit de consumo de energía y algunos nutrientes, el riesgo de asfixia y el retraso en el crecimiento. Sin embargo, tanto los riesgos como beneficios siguen en profunda investigación con varios estudios”, expresó el doctor Valdés.

El BLISS, una modificación del BLW, se enfoca en evitar sus tres grandes preocupaciones: prevenir el riesgo de asfixia, los bajos niveles de hierro y el bajo consumo de energía, que llevaría a un retraso en el crecimiento. Si bien algunos artículos mencionan que este método podría implementarse para todos en un futuro, no hay nada definido aún.

NO HAGAS CASO A LOS MITOS

Algunos de los más comunes son:

Comenzar primero con vegetales en lugar de frutas, por la preferencia posterior a lo dulce. Sin embargo, no hay evidencia de que hacerlo en ese orden evite que no le gusten las verduras.Dar cereal en el biberón para que el bebé duerma mejor u ofrecer jugo en vez de leche luego de comer sólidos.Retrasar la introducción de posibles alérgenos para evitar alergias. En realidad, se recomienda darlos desde los seis meses de vida.No incluir huevo en el plato hasta pasado el año de edad. Antes se recomendaba por el riesgo de alergias, pero actualmente no hay contraindicaciones.

¿Qué le aconsejarías a los papás?

Disfruten mucho de esta etapa, infórmense muy bien sobre los diferentes métodos que existen actualmente de alimentación y platiquen con su pediatra.

TE PUEDE INTERESAR: Ale Prado: Nutricionista apasionada por la ciencia y la salud ¡Conócela!