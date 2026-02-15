Cómo viajar con solo un artículo personal

Por: Elaine Glusac

Una vez tomé un vuelo redondo de Chicago a Las Vegas con Spirit Airlines por menos de 100 dólares. La trampa: solo podía llevar un artículo personal que cupiera debajo del asiento de delante (o documentar una maleta por un costo).

Esta lección de cómo volar ultraligera me conquistó por la comodidad y la alegría de no tener que cargar con un montón de cosas de más.

Las tarifas aéreas más baratas vienen con restricciones más estrictas, incluidas las limitaciones sobre el equipaje de mano de cortesía. Los boletos básicos en clase turista de United y compañías económicas como Allegiant, Frontier y Spirit limitan el equipaje a un artículo personal.

Llevar poco equipaje es un reto agravado por el límite de un solo artículo personal. Siempre y cuando no tengas que preparar una maleta para un viaje de negocios o un acontecimiento especial, o tengas niños que considerar, los siguientes consejos son formas de reducir lo que llevas y te permitirán aprovechar los boletos más baratos.

Elige una maleta que quepa

La definición de artículo personal varía. Aunque la mayoría de las compañías aéreas están de acuerdo en que debe caber debajo del asiento de delante, muchas no especifican las dimensiones.

Las que sí indican tamaños máximos tienen límites ligeramente diferentes. Por ejemplo, Spirit dice que las dimensiones no deben exceder una dimensión de 45 por 35 por 20 centímetros, el tamaño de una mochila típica. United dice que la medida es de 43 por 25 por 22 centímetros.

Los artículos personales pueden ser bolsas de tela, mochilas o pequeños bolsos de viaje (Wirecutter tiene una lista de recomendaciones). Las maletas con ruedas que solo caben en los compartimentos superiores están prohibidas.

Katherine Leamy, autora radicada en Nueva Zelanda, escribe sobre viajar ligero en su blog The 5 Kilo Traveller. Ella prefiere una mochila que pese poco y pueda utilizarse también como mochila para senderismo.

“Cuanto menos pese la mochila, más cosas podrás meter en ella”, dijo.

No empaques excepciones

Aparte de sus artículos personales, los pasajeros pueden llevar cosas como abrigos o chaquetas, una almohada para el cuello y comida, así que no tienes que guardar el bocadillo que compraste en el mostrador de comida rápida del aeropuerto.

La empresa de maletas Travelpro ofrece una lista de artículos que puedes llevar a bordo, incluido material de lectura, que no cuentan para el límite de un artículo personal.

Pero si intentas llevar una bolsa cruzada, además de una mochila, técnicamente serían dos artículos personales y puede que te paren y te pidan que juntes las maletas o que documentes una.

Lleva puestas las cosas voluminosas

“En el avión, siempre llevo puestas mis cosas más pesadas”, dijo James Lilla, asesor de viajes de Chicago y propietario de Out & About Holidays, quien no ha documentado ninguna maleta en 15 años y ha hecho muchos viajes con solamente un artículo personal.

Para él, el atuendo para el avión incluye los pantalones y zapatos más voluminosos —nunca pantalones cortos y sandalias— y una chaqueta o sudadera con cremallera que sirva para el día o la noche.

“Si meto zapatos en la mochila, van en el fondo, con los calcetines y la ropa interior dentro”, dijo Lilla.

Modifica tu vestuario

Construye tu armario de viaje en torno a prendas confeccionadas con tejidos que no requieran tanto lavado, como la lana merino, o que se sequen rápido cuando las laves en el lavabo de un hotel, como el bambú.

Enrolla la ropa en lugar de doblarla y utiliza organizadores de maleta o bolsas de plástico para sacar el aire de las prendas, lo que permitirá que quepa más en una mochila.

“Empaca prendas que puedas ponerte tantas veces como sea posible”, dijo Sally French, experta en viajes del sitio web de finanzas personales NerdWallet y presentadora de su pódcast Smart Travel. Ella suele llevar zapatillas planas negras que no ocupan mucho espacio y pueden ser informales o formales.

Leamy empieza con un color base, el azul marino, y se asegura de que toda su ropa pueda combinarse en capas.

“Todo lo que meto en la maleta debe ser combinable”, dijo. “En un día frío, puedo usar la mayor parte de mi ropa”.

La ‘regla 10/$10’

Cuando empaques tu maleta, siempre está el montón de “quizá lo necesite”, que puede incluir un paraguas o una camiseta extra. Resístete a llevar cualquier artículo que no estés seguro de necesitar y considera la posibilidad de comprarlo durante el viaje si surge la necesidad.

French sigue lo que ella llama la “regla 10/$10”.

“Si puedes adquirir un artículo de ‘por si acaso’ por menos de 10 dólares en menos de 10 minutos, no lo metas en la maleta”, dijo French. “Es la mejor manera de evitar empacar de más”.

Prueba con artículos de tocador sólidos

Puedes volar con artículos de aseo líquidos de hasta 3,4 onzas o 100 mililitros que quepan en una bolsa de un cuarto de galón, pero las versiones sólidas como el champú sólido y la pasta de dientes en pastilla pueden reducir el volumen y el peso.

“Las barras sólidas son oro para los que viajan con equipaje de mano”, dijo Leamy, quien lleva barras de champú, acondicionador, crema hidratante y desodorante solo en cantidades que sabe que va a utilizar en un viaje determinado. “Eliminan todo el estrés de cumplir las normas 3-1-1”.

Acepta las limitaciones

Otra ventaja de hacer menos equipaje es que te preocupas menos por tus pertenencias.

“Para mí, viajar ligero es una sensación de mayor libertad, menos equipaje físico y, sin duda, también menos equipaje mental”, dijo Lilla, la agente de viajes.

También hay ventajas prácticas en llevar menos carga.

“Me ahorro mucho dinero y ansiedad si solo llevo equipaje de mano”, dijo French, y señaló la facilidad de tomar el transporte público solo con un artículo personal y la seguridad de pasar desapercibida en vez de destacar como turista.