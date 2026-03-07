Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas

MONTERREY, NL.- A la par de que se lleva a cabo la audiencia en la que se define si será vinculada o no a proceso, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón, ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad por las consecuencias que el caso ha tenido para el senador Waldo Fernández y su familia.

A través de un comunicado difundido este sábado, la funcionaria municipal lamentó los hechos que dieron origen a la controversia y señaló que está dispuesta a colaborar para que se esclarezca lo ocurrido por las vías institucionales.

“Considero importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno”, indicó en el documento.

Barrón señaló que lamenta profundamente las circunstancias que derivaron en el caso y subrayó que en torno al tema se han difundido distintas versiones que, afirmó, no siempre reflejan lo sucedido. Por ello, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para que los hechos se esclarezcan.