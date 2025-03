¿Compraste un nuevo auto? Conoce si puedes hacerlo deducible de impuestos

Comprar un auto nuevo puede representar un gasto importante, pero si eres persona física con actividad empresarial o persona moral, tienes la posibilidad de deducirlo de impuestos. Esto puede traducirse en beneficios fiscales al reducir la base gravable de tu declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). ¡Descubre cómo hacerlo correctamente!

Requisitos para deducir un auto ante el SAT

Para que la compra de un automóvil pueda ser deducible, es importante cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Uso exclusivo para actividades empresariales o profesionales

El auto debe ser utilizado para la generación de ingresos en tu actividad económica. Vehículos utilizados para fines personales no aplican para la deducción fiscal.

Monto límite de deducción

Si compras el auto al contado o financiado, la deducción máxima permitida es de $175,000 MXN para vehículos a gasolina y de $250,000 MXN para autos eléctricos o híbridos.

Pago a través de medios electrónicos

Para que el gasto sea reconocido por el SAT, el pago debe realizarse con tarjeta de crédito, débito, cheque nominativo o transferencia bancaria. Los pagos en efectivo no son deducibles.

Facturación electrónica (CFDI)

La compra debe contar con una factura válida con Complemento Fiscal Digital por Internet (CFDI), emitida a nombre del contribuyente.

Consejos para aprovechar la deducción fiscal de un auto

Si estás considerando comprar un vehículo para tu actividad empresarial, sigue estos consejos para asegurarte de que sea deducible:

1. Evalúa tu presupuesto y opciones de financiamiento

Antes de realizar la compra, utiliza simuladores de crédito automotriz que ofrecen diversas instituciones financieras para analizar el monto que puedes invertir y el impacto en tu flujo de efectivo.

2. Investiga sobre los requisitos fiscales

No todos los vehículos son deducibles. La SHCP establece que aquellos que no sean estrictamente necesarios para la actividad económica del contribuyente no podrán aplicarse para deducción.

3. Solicita las facturas correspondientes

Asegúrate de que el concesionario o agencia automotriz te emita una factura CFDI con todos los requisitos fiscales y código de uso adecuado para la deducción.

4. Registra los gastos relacionados con el auto

Además del costo del auto, ciertos gastos como mantenimiento, gasolina y seguros también pueden ser deducibles si cumplen con los requisitos fiscales. Guarda todos los comprobantes para la declaración anual.

5. Consulta con un contador especializado

Para optimizar los beneficios fiscales y evitar errores en la deducción, es recomendable contar con el apoyo de un contador que te guíe en el proceso.

Adquirir un automóvil y hacerlo deducible de impuestos puede representar un gran beneficio para empresarios y profesionistas. Sin embargo, es fundamental cumplir con los requisitos fiscales y llevar un correcto registro contable. Planifica tu compra con anticipación y aprovecha esta oportunidad para optimizar tu situación fiscal.