La idea de las generaciones nació hace aproximadamente un siglo. El sociólogo Karl Mannheim desarrolló la noción de “unidades generacionales” discretas en su ensayo de 1928 “El problema de las generaciones”. Mannheim argumentó que cuando un grupo de personas pasa por experiencias sociales y políticas significativas al mismo tiempo, nace una “unidad generacional” con una visión del mundo y un carácter distintivos. Las experiencias de la juventud, argumentó, son especialmente formativas. Dicho de otra manera, “las generaciones son una forma de situar a las personas en su contexto histórico y social”, dice Elwood Carlson, sociólogo de la Universidad Estatal de Florida y autor de “The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom”.

Pero mientras que el concepto de generaciones puede tener un siglo, nuestras etiquetas actuales son mucho más recientes. “Baby boomer” es probablemente la más antigua, una frase acuñada en los años 70 para describir a los niños nacidos durante el “boom” de nacimientos de posguerra. “Generación X”, una etiqueta que proviene de un libro de 1965 del fotógrafo Robert Capa, fue popularizada por Douglas Coupland en su novela de 1991 “Generation X: Tales for an Accelerated Culture”. Y “millennial” fue acuñada por los historiadores Neil Howe y William Strauss en su libro de 1991 “Generations”.