Conoce cuáles son las ofertas y promociones que encontrarás en las tiendas de belleza durante el Buen Fin 2023

Las promociones y ofertas ya llegaron a miles de tiendas en todo el país , por supuesto que las especializadas en productos de belleza no se pudieron quedar atrás en este Buen Fin 2023 . Si quieres sacarle el mejor provecho a estos establecimientos, te damos la lista de los descuentos y ofertas que podrás encontrar en algunas sucursales.

Sephora: En esta tienda podrás encontrar varios productos con ofertas de hasta el 50% de descuento, como en las marcas Anastasia Beverly Hills, Drybar, The Porefessional o Beneffit.

Bath and Body Works México: Es una tienda en la que ya comenzaron la temporada de ofertas, con promociones diarias, las cuales están vigentes en su tienda en línea y sucursales en las diferentes entidades del país. También ofrece meses sin intereses y envío gratis a las personas que realicen compras mayores a $1,599.

Claro Shop: Las promociones son más variadas, ya que puedes encontrar el 45% de descuento en perfumería y fragancias; 30% en productos para el cuidado capilar, un 25% en cosméticos y el 35% en productos dermatológicos.

Recuerda que las promociones pueden variar según la entidad, o si los artículos los buscas en línea o tienda física, así que no dejes de visitar de manera personal las sucursales o sitios web oficiales y llevar siempre contigo la lista de artículos que deseas adquirir. No olvides comparar precios y realizar un presupuesto para no afectar tus finanzas personales.