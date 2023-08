La lactancia, afirmó, no solo es un fenómeno nutricional, biológico o emocional: es cultural y de la humanidad. Es una experiencia en la que “no todo es color de rosa”; algunos aspectos son increíbles, pero también llega a ser demandante. No difícil, ni retadora: demandante y cansada.

Paulina y yo hablamos cuando el sol ya casi terminaba de ocultarse y no había rastros de la lluvia de las cinco de la tarde. Las sombras se extendían sobre el pasto, mas no alcanzaban su sonrisa: brillaba de emoción por compartir con los demás el tema que tanto le apasiona. Kata y su abuelita materna, Martha Montero , jugaban en el jardín con Mila, una perrita border collie que corría tras su pelota una y otra vez.

“Hay que lograr un buen agarre, una buena postura, dar a libre demanda, no establecer horarios, ni dejarnos llevar por mitos e informarnos para poder empezar desde el hospital. Desde el momento en que nace tu bebé es importantísimo comenzar con un buen agarre, para que no nos duela y no provoque grietas”, señaló.

Los mayores retos son la sociedad, los mitos y la falta de una red de apoyo capaz de acompañar y guiar a las mujeres. “Eso de los mitos es muy grande, es algo por lo que muchas mamás deciden abandonar”.

Creen que sus cuerpos no están preparados o no producirán suficiente, cuando solo el dos por ciento de la población mundial no puede lactar. Piensan que se debe complementar la alimentación porque la leche materna no llena; en realidad, solo se digiere más rápido. Están seguras de que combinar el trabajo y la lactancia es imposible, cuando sí es viable con las herramientas adecuadas.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mínimo dos años de lactancia, Paulina te sugiere hacerlo mientras estés cómoda e interrumpir cuando ya no se disfruta, sin importar la edad. No obstante, jamás la dejes de golpe, procede con un destete respetuoso.

Igualmente, es válido decidir no amamantar. “Todas las maternidades se respetan, cada una es un mundo. Entonces, creo que así como toda maternidad tiene que respetarse, también toda lactancia”.