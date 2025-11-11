¿Cuándo es adecuado un vestido transparente?

Por: Vanessa Friedman

Me encanta llevar las tendencias de la actualidad, como los vestidos transparentes con una bonita lencería debajo. Creo que puede hacerse con elegancia y buen gusto. Desgraciadamente, los lugares que visito y la gente que conozco son mucho más conservadores que yo. Entonces, ¿es descarado llevar un vestido transparente chic a, por ejemplo, un cóctel en un club de golf de Nueva Inglaterra? ¿Me arriesgo a que me condenen al ostracismo? —Anna, Washington, D. C.

El ostracismo es poco probable que suceda, pero te arriesgas a ser la comidilla del evento (y posiblemente de algunas conversaciones posteriores). Aunque el look desnudo, o los atuendos transparentes, han sido una tendencia sorprendentemente resistente entre los famosos, llevarlo en el mundo real es más complicado. Y para ser justos, la razón por la que la mayoría de las famosas optan por este estilo es la atención que genera.

Lo cual está muy bien si eres Dakota Johnson, vestida de encaje azul traslúcido de Gucci en el Festival de Cine de Zúrich, o Margot Robbie, con un Armani Privé bordado transparente en el estreno de una película. O Beyoncé, con un Givenchy desnudo en la Gala del Met, o Rihanna, quien puede que haya iniciado la moda actual en 2014 con su Adam Selman transparente en los premios CFDA (si excluimos a Marilyn Monroe y su vestido “Happy Birthday, President”). Pero también hizo entrar en acción a la policía de la moda de Cannes, quien en mayo sintió la necesidad de prohibir oficialmente los looks desnudos “en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival”.

La verdad es que llevamos discutiendo sobre lo apropiado de la desnudez o semidesnudez pública desde que Lady Godiva cabalgaba por las calles de Coventry en el siglo XI solo con su larga melena como cobertura. Solo hay que recordar que Saint Laurent escandalizó a la burguesía con sus tops transparentes en 1966 y Florence Pugh volvió a hacerlo con Valentino transparente en 2022.

Cuando le pregunté sobre los vestidos transparentes a Meredith Koop, estilista de Michelle Obama y colaboradora del nuevo libro de Obama, The Look (y, por tanto, alguien que sabe algo sobre los juicios, a menudo inmerecidos, de la sociedad), Koop me respondió así en un correo electrónico: “Hay muchas conversaciones matizadas que podríamos mantener sobre la mujer, la exposición, la seguridad, la historia, la tendencia, la misoginia, el control, la subyugación y el lavado de cerebro”.

Pero sobre todo, dijo, de lo que tratan esas conversaciones es de “revelar las estrechas miras de la gente sobre lo que deben llevar las mujeres, más que de mostrar la piel”.

Puede que esto sea un vestigio de nuestro pasado puritano o una reacción de nuestro presente conservador, y puede que sea injusto, pero también es una realidad. Es estupendo amar tu cuerpo y sentirte cómoda mostrándolo, pero si lo haces en un entorno en el que hay personas que probablemente se sentirán menos cómodas con la idea (como la gente de los clubes de campo conservadores, un bar mitzvah u otra ceremonia religiosa o prácticamente cualquier cóctel en Washington), deberías, como mínimo, considerar las repercusiones.

Y es que tu atuendo, y no tus acciones, tu conversación o tu sonrisa, se convierte en el principal tema de conversación. Además no solo de esa noche, sino posiblemente durante días e incluso años después, con todas las suposiciones que se hacen sobre tu propio sistema de valores y por qué te has vestido así.

“Es un lugar común, pero es cierto”, dijo Risa Heller, consultora de manejo de crisis. “Solo hay una oportunidad para causar una primera impresión. Lo último que quieres hacer es escandalizar a la gente con una falta de entendimiento de tu entorno o de las costumbres culturales del lugar al que vas, a menos que eso sea lo que buscas. Si es así, bien, pero de lo contrario te haces un flaco favor”.

Aun así, hay formas de tantear el terreno. Koop aconseja vestirse por capas: “un corpiño o un jersey de cuello alto transparente bajo un saco elegante oversize o una estupenda cazadora de cuero”. (Para el jersey de cuello alto, sugirió que echaras un vistazo a Gap Studio.) “Si quieres empezar a experimentar con calma”, añadió, “tal vez solo enseñes un poco”. ¿Quién sabe? Hacerlo puede ayudar a ampliar las definiciones de “apropiado” de otras personas.

“Puede que inspires a alguien más a expresarse con más autenticidad, a inclinarse por lo que le parezca adecuado”, dijo Koop.