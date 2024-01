Cumple tus propósitos de Año Nuevo: entra en el mundo fitness de la mano de Lucía Treviño

¡Este año será mi año en el mundo fitness ! ¿Cuántas veces nos hemos planteado este propósito y no lo logramos? La realidad es que no se trata de empezar el año corriendo un maratón completo o sacrificarse durante cuatro horas seguidas en el gimnasio. Tenemos que entender que, cuando se trata de salud y bienestar, debemos empezar por cambiar pequeñas acciones en nuestras rutinas y hábitos. Lucía Treviño , además de ser la fundadora de Jaus 406, es una mujer que sabe llevar un balance perfecto en su vida; si uno de tus propósitos del 2024 es llevar una vida fit, Lucía puede ser tu inspiración.

La mayoría de las personas en esta época del año experimentan sentimientos de culpa debido a lo que comieron durante las fiestas decembrinas. Además, están emocionados por cumplir sus propósitos de Año Nuevo y tienden a exagerar su motivación , tratando de hacerlo todo al mismo tiempo. Desde seguir dietas muy restrictivas (generalmente sacadas de redes sociales), correr, inscribirse al gimnasio, dejar de comer comida chatarra... todo al mismo tiempo y, al final, terminan por no llevar a cabo ninguna de estas actividades.

Al llegar enero, muchas personas optan por seguir dietas restrictivas, como las desintoxicaciones, ¿qué opinas al respecto?

Lo más común son los famosos jugos “desintoxicantes”. A ver, para empezar, si uno está “intoxicado”, va al hospital (risas). No existe eso de “desintoxicar”, por eso tenemos a los riñones y al hígado; nuestro cuerpo solito hace esa función, un alimento no lo va a hacer.

¿Por qué las dietas de moda no son sostenibles a largo plazo?

La que ahorita está más de moda es el ayuno intermitente, pero muchas personas no se dan cuenta de que en realidad reducen su porcentaje de grasa simplemente porque se están quitando comidas. Al consumir menos alimentos, bajas de peso, tal cual como hacer una dieta normal. Las dietas de moda no son sostenibles, ya que deberían adaptarse a tus hábitos y estilo de vida, no tú a ellas.