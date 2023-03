Deliciosos, pero no dan energía ni son la mejor opción; ¡Ni te imaginas! Parecen saludables y no lo son

A sabiendas que se preparan con harina, huevo, leche y azúcar, y ambas opciones son una elección muy común de desayuno, el común denominador es la harina y el azúcar. Y normalmente no las consumimos solas, siempre van acompañados de miel , los llenamos de jarabes azucarados y tocino crujiente con alto contenido en grasas saturadas y sal, lo que sólo aumenta el número de calorías y no contribuye realmente al valor nutricional beneficioso.

4.- JUGOS DE FRUTA

Si piensas en las naranjas, ¿cuántas puedes comer de una sola vez? Uno o dos, en nuestra opinión. Pero si tomas un vaso grande de Jugo o Extracto de naranja recién exprimido (ya sea por ti mismo o comprado en una tienda), podrías consumir el doble de esa cantidad.

Las naranjas son saludables, al igual que el resto de las frutas utilizadas para hacer zumos. Contienen altos niveles de vitamina C y otras vitaminas y minerales. Pero la fruta también contiene fructosa, un azúcar de la fruta. Así que si comes una o dos naranjas, no consumes mucha fructosa. Pero si comes cuatro o más naranjas a la vez, sólo como bebida, estás consumiendo más azúcar de lo que crees.

Los jugos de fruta también eliminan la fibra de la fruta, ya que no se consume la pulpa. La fibra es importante para una buena salud intestinal. Así que come fruta entera y mantén los jugos de fruta al mínimo. Y, sin duda, opta por los jugos de frutas sin azúcares añadidos.