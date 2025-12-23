Deudas que desaparecen del Buró en 2026: lo que sí se borra y lo que no

/ 23 diciembre 2025
    No todos los registros desaparecerán con el cambio de año. Foto: Freepik

Algunos adeudos se eliminan del historial crediticio según monto y antigüedad.

Con el inicio de 2026, miles de personas en México verán cambios en su historial financiero debido a la eliminación automática de ciertos registros negativos en el Buró de Crédito. Este proceso está previsto en la legislación vigente y busca evitar que los adeudos permanezcan de manera indefinida afectando la calificación crediticia de los usuarios, aun cuando haya pasado mucho tiempo desde el incumplimiento.

Es importante aclarar que no se trata de un “borrón y cuenta nueva”, sino de la aplicación de plazos legales que dependen del monto de la deuda y del tiempo transcurrido desde el último movimiento reportado. Conocer estas reglas es clave para quienes buscan mejorar su acceso a créditos, tarjetas o financiamientos durante el próximo año.

¿Cómo funciona la eliminación de deudas en el Buró?

La ley establece que los adeudos tienen una vigencia limitada en el historial crediticio, siempre que no exista un proceso judicial en curso ni se trate de un caso de fraude. Los plazos comienzan a contarse desde la fecha del último pago o movimiento registrado, no desde que se originó la deuda.

Deudas menores a 25 UDIS

Estos adeudos se eliminan después de un año. Suelen corresponder a montos muy bajos, como retrasos pequeños en servicios, créditos de corto plazo o cargos menores que no se regularizaron.

Deudas de 25 a 500 UDIS

Permanecen en el historial dos años. En este rango se encuentran muchos créditos personales, tarjetas con saldos reducidos o cuentas que tuvieron atrasos breves y luego dejaron de reportar actividad.

Deudas mayores a 500 y hasta 1,000 UDIS

Estos registros se eliminan tras cuatro años. Generalmente son créditos formales que no se liquidaron, pero que tampoco han tenido movimientos recientes.

Deudas mayores a 1,000 UDIS

Pueden borrarse después de seis años, siempre que el monto no supere el equivalente a 400 mil UDIS, no exista una demanda activa y no se haya acreditado fraude. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el registro puede permanecer por más tiempo.

$!Es importante aclarar que no se trata de un “borrón y cuenta nueva”.
Es importante aclarar que no se trata de un “borrón y cuenta nueva”. Foto: Freepik

¿Qué deudas no se borrarán en 2026?

No todos los registros desaparecerán con el cambio de año. Las deudas que aún no cumplan el plazo legal, las que estén en proceso judicial, las relacionadas con fraude o aquellas que sigan reportando movimientos recientes continuarán apareciendo en el historial crediticio.

Además, es fundamental entender que la eliminación del Buró no cancela la deuda. El adeudo puede seguir existiendo con el acreedor, quien aún puede intentar su recuperación por otras vías, aunque ya no afecte directamente el puntaje crediticio.

Recomendaciones para iniciar 2026 con mejor historial

Especialistas aconsejan consultar el Reporte de Crédito Especial, al que se tiene derecho de forma gratuita una vez al año. Revisarlo permite identificar qué registros están por eliminarse, detectar errores y, si es necesario, iniciar aclaraciones.

También se recomienda priorizar la regularización de deudas vigentes, evitar nuevos atrasos y negociar con los acreedores cuando sea posible. Estas acciones pueden marcar una diferencia real en el puntaje crediticio y abrir más oportunidades financieras a mediano plazo.

