Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?

El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia que concentra y administra datos financieros de personas y empresas. Su función principal es registrar el comportamiento de pago de quienes contratan créditos o servicios, permitiendo a las instituciones evaluar el riesgo antes de otorgar financiamiento.

Cada movimiento financiero queda registrado: pagos puntuales, atrasos, reestructuras, créditos cerrados y saldos pendientes. Esta información es reportada por bancos, tiendas departamentales, financieras y empresas de servicios como telefonía o televisión de paga.

El Buró no decide si alguien “está dentro o fuera”, sino que refleja el historial completo mediante dos herramientas clave: el reporte de crédito, que muestra el detalle de tus cuentas, y el score crediticio, una calificación numérica que mide tu probabilidad de pago futuro.

EN CUÁNTO TIEMPO SE BORRA UNA DEUDA DEL BURÓ

En México, la eliminación de deudas del Buró de Crédito está regulada por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Los registros negativos no son permanentes y se eliminan automáticamente conforme pasa el tiempo, siempre que no exista un juicio o fraude de por medio.

El plazo depende directamente del monto adeudado, calculado en UDIS (Unidades de Inversión). Mientras menor sea la deuda, más rápido desaparece del historial crediticio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Es importante aclarar que “borrarse” no significa que la deuda deje de existir legalmente, sino que deja de mostrarse en tu historial. El acreedor aún puede intentar cobrarla por otros medios, siempre dentro del marco legal.

PLAZOS LEGALES SEGÚN EL MONTO ADEUDADO

Los tiempos establecidos por la ley para eliminar una deuda del Buró de Crédito son los siguientes:

· Menos de 25 UDIS: se elimina después de 1 año

· Entre 25 y 500 UDIS: se elimina después de 2 años

· Entre 500 y 1,000 UDIS: se elimina después de 4 años

· Más de 1,000 UDIS: se elimina después de 6 años, si no hay demanda

· Más de 400,000 UDIS: puede permanecer indefinidamente

El valor de la UDI cambia diariamente y es publicado por el Banco de México, por lo que el monto exacto puede variar con el tiempo.

¿BORRAR UNA DEUDA MEJORA TU SCORE CREDITICIO?

Que una deuda desaparezca del Buró no significa automáticamente que tu score crediticio mejore. El puntaje se calcula con múltiples factores, no solo con la ausencia de información negativa.

Entre los elementos que más influyen se encuentran el historial de pagos, la antigüedad crediticia, el tipo de créditos utilizados y el nivel de endeudamiento. Un historial vacío o sin actividad también puede afectar negativamente.

Por ello, después de que una deuda se elimina, es recomendable construir un nuevo historial positivo con créditos pequeños y pagos puntuales, demostrando nuevamente responsabilidad financiera.

QUÉ DEUDAS NO SE ELIMINAN AUTOMÁTICAMENTE

No todas las deudas desaparecen con el tiempo. Existen excepciones claras establecidas por la ley, especialmente cuando hay elementos legales de mayor gravedad.

Las deudas que pueden permanecer en el Buró son:

· Créditos relacionados con fraude comprobado· Deudas con procesos judiciales activos· Saldos superiores a 400,000 UDIS en casos justificados

Incluso si una deuda ya fue pagada, el registro puede permanecer visible hasta que se cumpla el plazo legal correspondiente.

DATOS CURIOSOS

· El Buró de Crédito no “castiga”, solo registra información

· Tener historial es mejor que no tener ninguno

· Pagar una deuda no la borra de inmediato

· Revisar tu reporte es gratis una vez al año

Conocer en cuánto tiempo se borra una deuda del Buró de Crédito te permite tomar mejores decisiones financieras. Más allá de esperar a que un registro desaparezca, la clave está en construir y mantener un historial sano con pagos puntuales, uso responsable del crédito y revisión constante de tu información financiera.