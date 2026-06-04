Dua Lipa, Callum Turner y la inspiración ‘vintage’ de su boda

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Vida
/ 4 junio 2026
    Dua Lipa, Callum Turner y la inspiración ‘vintage’ de su boda
    La pareja pareció hacerse oficial en Instagram en julio de 2024 con una foto en el Festival de Glastonbury. INSTAGRAM | @DUALIPA

La estrella del pop y el actor combinaron detalles de glamour de vieja escuela con el estilo londinense moderno

Por: Sadiba Hasan

Para su boda sencilla en el ayuntamiento el domingo, la estrella del pop Dua Lipa y el actor Callum Turner parecían salidos de otra época: combinaban detalles de glamour vintage con el estilo londinense moderno.

Lipa llevaba un bléiser marfil Schiaparelli con botones dorados de bisutería y una falda asimétrica a juego, diseñada por Daniel Roseberry. Combinó el atuendo con guantes blancos, zapatos Christian Louboutin, un collar de Bulgari y un sombrero de ala ancha diseñado por Stephen Jones.

UN GUIÑO A LA HISTORIA DE LA MODA

En un momento de moda nupcial, Lipa imitó el famoso traje de novia de Yves Saint Laurent que lució Bianca Jagger en su boda de 1971 con Mick Jagger en Saint-Tropez, un look que se consideró atrevido y poco convencional en aquella época.

Por su parte, Turner llevaba un traje Ferragamo azul marino oscuro de doble botonadura y zapatos negros.

En las fotos de la pareja saliendo del Old Marylebone Town Hall, un edificio municipal neoclásico de Londres donde se han casado muchas personalidades, como Paul McCartney y Ringo Starr, los recién casados se tomaban de la mano y sonreían con entusiasmo mientras los invitados les lanzaban confeti.

DE LAS CALLES DE LONDRES A LAS PLAYAS DE SICILIA

Al parecer, Lipa, de 30 años, y Turner, de 36, van a celebrar una fiesta de tres días en Sicilia a finales de esta semana, una elección muy apropiada dada su conocida afición a viajar a lugares de playa llenos de glamour. Turner ha acompañado a Lipa en muchos de los viajes que se ven en sus fotos en Instagram —descansando en un yate en la Costa Amalfitana, visitando un safari en Sudáfrica o tomando unas copas en Ciudad de México—, lo que ha impulsado una broma de los fans de que la estrella del pop siempre está de vacaciones (Vogue llegó a sugerir que su Instagram era un mejor indicador de la llegada de la primavera que Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el inicio de la estación).

Algunos de estos viajes se realizaron mientras Lipa participaba en su gira “Radical Optimism”, en la que interpretaba una canción distinta de un artista local en cada parada de la gira. Eso incluyó “Highway to Hell” de AC/DC en Australia y “Antología” de Shakira en Colombia; es conocida por rendir homenaje a los clásicos tanto en su música como en su moda.

Lipa, quien ha obtenido en su carrera tres Grammys y siete Brit Awards, y Turner, un modelo reconvertido en actor que se cree que es uno de los principales candidatos para la próxima serie de películas de James Bond, fueron vistos juntos en enero de 2024 en la fiesta posterior al estreno en Los Ángeles de la serie dramática de Apple TV que él protagoniza, Masters of the Air.

EL INICIO DE LA HISTORIA ENTRE DUA LIPA Y CALLUM TURNER

Se habían conocido en el River Café de Londres, según contó Lipa a British Vogue. Ella estaba cenando con su padre y él había salido con unos amigos. El cofundador del restaurante los presentó brevemente.

Un año después de su encuentro en el restaurante, Lipa estaba cenando en Los Ángeles con su amigo Mustafa the Poet, “y de repente apareció Callum”, dijo. Pensó: “Ah, es ese chico tan guapo del River Café”.

Turner le preguntó qué estaba leyendo. Contó a The Times of London que él y Lipa, quien dirige un popular club de lectura llamado Service95, se dieron cuenta de que ambos estaban leyendo Fortuna, de Hernán Díaz. “Yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo conté, y ella me miró y dijo: ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Le dije: ‘Así que estamos en la misma página’”.

La pareja pareció hacerse oficial en Instagram en julio de 2024 con una foto en el Festival de Glastonbury. Confirmaron su compromiso al año siguiente, en junio de 2025.

“Es muy emocionante”, dijo Lipa a British Vogue en ese momento, “esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre... es una sensación muy especial”.

https://www.nytimes.com/es/2026/06/02/espanol/estilos-de-vida/dua-lipa-boda-traje-novia-jagger.html
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El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

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