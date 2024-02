¿El tamaño importa?... Esta es la medida promedio del miembro masculino de los mexicanos

La longitud y el grosor del miembro masculino se relacionan con la virilidad y el placer sexual. A raíz de esto, tanto los hombres como las mujeres han querido saber cuál es el tamaño medio del pene y qué factores influyen en este.

Aún cuando ya existen varios estudios previos que indican algunos tamaños promedio del pene, muchas veces estos pueden tener diversos errores ya que usualmente implica recopilar datos de muchos estudios regionales de menor escala que pueden haber tenido o no los mismos parámetros, además las técnicas de medición pueden variar.

Otro de los problemas dentro de estas mediciones es que la mayoría de los estudios sobre la longitud del pene en erección se basan en datos autoinformados, que son notoriamente poco confiables y fácilmente distorsionados, en lugar de mediciones de laboratorio más estrictas y precisas.

¿CUÁL ES EL TAMAÑO PROMEDIO DEL PENE EN MÉXICO?

Uno de los estudios más recientes sobre el tema fue publicado por World Population Review, en el cual apunta que si bien los datos que se enumeran a continuación son los más confiables y completos disponibles actualmente, aún deben tomarse con cautela.

En el rango promedio, la longitud media del pene de un hombre humano generalmente se calcula entre 12.9 cm (5.1 pulgadas) y 13.3 cm (5.5 pulgadas).

Según las mediciones del estudio, el tamaño promedio del pene en México se encuentra en 14.09 centímetros (5.54 pulgadas), lo cual se colocaría por encima del promedio mundial. Sin embargo, este dato no coloca a los hombres mexicanos dentro de los 10 países con miembros más largos.

De acuerdo con el estudio, los lugares del mundo donde se ubican los penes más largos son Sudán (17.95 cm), República Democrática del Congo (17.93 cm), Ecuador (17.59 cm), República del Congo (17.33 cm), Ghana (17.31 cm), Nigeria (17.00 cm), Venezuela (16.93cm), Líbano (16.82), Colombia (16.75 cm) y Camerún (16.65 cm). Algunos de estos fueron autorreportados, mientras que otros (entre ellos los países latinos) fueron medidos de acuerdo a estudios científicos.

Por el contrario, los 10 países que tuvieron las menores mediciones promedio del tamaño del miembro viril son Tailandia (9.43 cm), Corea del Norte (9.60 cm), Camboya (9.84 cm), Nepal (9.98 cm), Myanmar (10.10 cm), Laos (10.14 cm), Vietnam (10.15 cm), Sri Lanka (10.18 cm), Corea del Sur (10.80 cm) y Filipinas (10.85 cm).

MITOS Y VERDADES SOBRE EL TAMAÑO DEL PENE Y OTRAS DUDAS SOBRE LA SALUD SEXUAL MASCULINA

El pene se puede alargar mediante cirugía: verdad

El doctor Miguel Perán Teruel, especialista en urología en el hospital Imed Valencia y miembro de Top Doctors , nos confirma que “en los últimos años la cirugía para alargar el pene es una de las más demandadas y suscita mucho interés en los hombres. Por este motivo, varios cirujanos hemos creado la plataforma alargamientopene.com donde detallamos la realidad, muchas veces, mitificada, de esta cirugía”.

Desde la clínica The Test nos explican que el alargamiento de pene se realiza mediante “una lipectomía infrapúbica y sección del ligamento suspensorio. Un factor muy importante en este tipo de intervenciones es que los pacientes deben realizar los ejercicios de tracción que se le recomiendan en el posquirúrgico para evitar la retracción del pene. Según las características del paciente se puede lograr entre 1 y 4 cm de largo , que se puede apreciar tanto en reposo como en estado de erección”.

Es una intervención que se realiza de forma ambulatoria , cuya recuperación es inmediata y que, en principio, no suele presentar complicaciones, salvo algún hematoma o infección de la herida. “La sensibilidad, la erección y las demás funciones sexuales se mantienen iguales al momento previo a la cirugía”, afirma el doctor Miguel Perán Teruel.

Es posible engrosar el pene: verdad

En ocasiones el problema no es la longitud del pene, sino su grosor. Y sí también es posible someterse a una intervención para engrosarlo. El doctor Antonio Santos, director médico de la clínica The Test , nos cuenta que “existen dos tipos de técnicas . Una permanente , en la que usamos una malla de matriz biológica , y con la que se puede conseguir un engrosamiento de 4 a 10 mm en el diámetro transverso del pene, lo que representa un aumento considerable. La otra técnica es el trasplante de grasa autóloga . Con este procedimiento se puede conseguir un mayor grosor, pero hay que tener presente que no es definitivo y en los siguientes 18 meses puede haber una reabsorción de un 30% de la grasa”. El doctor Perán Teruel, por su parte, aconseja “realizar de forma conjunta el engrosamiento con el alargamiento para conseguir un pene natural y proporcionado”.

Un pene más grueso y largo mejora las relaciones sexuales: verdad a medias

Existen diversas variables que condicionan las relaciones sexuales, así que no es lo más sensato centrarse solo en el tamaño. Según los expertos, un pene más grueso y largo mejora la confianza y la autoestima , lo que puede repercutir en la relación sexual. Por otra parte, el mayor tamaño produce mayor fricción durante la penetración, y, por lo tanto, mayor placer. Ante cualquier duda o problema sexual, lo mejor es consultar con un profesional que valore tu caso de forma personal. Buscar en Google si el tamaño de tu pene es ‘normal’ no es lo más sensato.

La disfunción eréctil no tiene cura: falso

El doctor Eduard Ruiz-Castañé, andrólogo y director del servicio de andrología de la Fundació Puigvert de Barcelona, y miembro de Top Doctors, explica que “la disfunción eréctil se puede curar siempre , pero puede ser muy fácil o muy difícil, llegando a ponerse un implante de prótesis de pene. Lo importante es hacer un buen diagnóstico y mejorar el estilo de vida (tabaco, sedentarismo, obesidad...)”.

La eyaculación precoz no tiene solución: falso

La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales más frecuentes en hombres y sí tiene solución. Ponerse en manos de un médico es esencial para que pueda realizar un buen diagnóstico, ya que son diversos los factores que pueden influir. “Bajo la supervisión de un especialista , es fundamental realizar un correcto diagnóstico y clasificación de la enfermedad mediante una completa anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. A partir de aquí, podemos ofrecer distintos tratamientos que van desde la realización de terapias conductuales hasta tratamientos farmacológicos (tópicos u orales) con tasas de éxito variables”, comenta el doctor Perán Teruel.

El pene se puede romper: verdad

Así es, según nos confirma el doctor Eduard Ruiz-Castañé, “el pene se puede fracturar (partir) por algún traumatismo en erección . Ocurre en algunas relaciones sexuales. Y siempre debe operarse y reparar si hay lesión de los cuerpos cavernosos o de la uretra”.

Los hombres sufren también la ‘menopausia’: verdad

No recibe el mismo nombre, pero sí, también la sufren. “ Andropausia es el término que se aplica al descenso gradual de la testosterona . Puede empezar a partir de los 45 años y puede ser responsable en muchas ocasiones de la falta de apetito sexual en los hombres”, afirma el doctor Antonio Santos.