POLITICÓN: ¿De adversarios a aliados de la 4T? Alberto Hurtado tiende la mano a ‘rebeldes’ del PAN Coahuila

I. SUSPICACIA GUINDA

El caso “azul rebelde” ha generado una grilla, acaso imprevista, debido a la postura de Alberto Hurtado de extender la mano a los legisladores panistas para integrarse a la 4T. La situación genera debate porque contrasta con el discurso oficial que identifica al PAN como adversario histórico del movimiento de transformación, como han recalcado sus líderes: AMLO y Sheinbaum. Los observadores políticos se preguntan si esta postura responde a pragmatismo puro o confusión ideológica. Al final, esto puede generar tensiones entre quienes priorizan la pureza ideológica dentro del “movimiento”. ¿O será que Hurtado tiene un resquicio azul en su corazón?

II. REALIDAD EVIDENTE

Y hablando de los “rebeldes”, nos dicen que Edith Hernández mostraba como carta de presentación su cercanía con el mandatario estatal. Esa narrativa le servía para transitar de forma tersa por el Congreso, pero el error “azul rebelde” destapó la realidad. En el evento de ayer en San Buenaventura, donde se entregó una cancha de béisbol con el gobernador presente, la diputada no fue incluida en el presídium pese a ser la representante del distrito. A la mitad del evento se retiró −triste− tras otro intento fallido de acercarse al mandatario.

III. DECISIÓN POLÍTICA

Nos cuentan que la decisión sobre quién ocupará una silla en la Sala Regional Monterrey será política. Si se confirma a los actuales ganadores, el tribunal quedará con dos magistraturas para el PRI y una para el PAN, dejando a Morena completamente fuera. Los expertos afirman que también influirá la integración de las demás salas en el país. Por eso, Ernesto Camacho Ochoa, excandidato y magistrado −con vínculos morenistas− impugnó la elección y sigue moviendo sus piezas. En los círculos electorales no hay dudas de que, en el caso de la Sala Regional Monterrey, la autoridad tendría elementos de peso para revocar alguna designación, pero el destino se decidirá en escritorios políticos, no en tribunales.

IV. OPERACIÓN PARTIDISTA

La Sala Superior tiene la última palabra sobre si corrige o no la decisión del INE. Nos dicen que ahí las cosas podrían cambiar, ya que los magistrados no están sujetos a los mismos compromisos políticos. El caso es que, si se necesita un cambio en la sala regional, tienen la excusa perfecta. Veremos si Morena levanta el teléfono y presiona a la Sala Superior, porque el equilibrio de fuerzas en el tribunal electoral está completamente en juego entre partidos.

V. RED DE PROTECCIÓN

Los Puntos Violeta de María Bárbara Cepeda ya suman 110 ubicaciones en todo Coahuila: 70 en Saltillo, 20 en Torreón, 10 en Ramos Arizpe, 7 en Cuatro Ciénegas y uno en General Cepeda, Vitti Logistics y BorgWarner. Próximamente llegarán a Arteaga. La idea funciona: convertir espacios cotidianos en refugios inmediatos para mujeres en peligro. Ahora, nos cuentan que la secretaria de Vinculación está en pláticas con la UAdeC para llevar el programa a los campus universitarios. Una idea inteligente que reconoce que la violencia de género no respeta horarios ni ubicaciones, por lo que la protección debe estar donde las mujeres realmente están: en su día a día.

VI. ALIANZA NECESARIA

Las reuniones para afinar detalles de los Puntos Violeta universitarios han iniciado. La Casa de los Lobos no debe ser un espacio aislado cuando se trata de proteger a sus estudiantes, y María Bárbara Cepeda ha sabido articular iniciativas que no se quedan en papel. La alianza entre gobierno y universidad tiene sentido: juntar recursos y espacios para que las mujeres tengan dónde acudir en caso de estar en riesgo. Al final, lo que importa es que funcione, no quién se lleve el crédito político por la iniciativa.

VII. LA NADA

¡Antonio Attolini vuelve a la carga! En efecto, el lagunero ha creado oooooooootra página de Facebook para, esta vez, pedirles a quienes trabajan en la administración municipal de Torreón o son proveedores de ese Gobierno que le hagan llegar evidencias de presuntos actos de corrupción. Attolini promete a quienes se animen que su identidad estará perfectamente protegida, como la puerta negra, por tres candados: la Ley de Protección de Datos Personales, los derechos ARCO y su discreción personal. El problema con ese ofrecimiento es, como dirían en una afamada escuela de Derecho, que los tres candados y nada... son cuatro nadas.

VIII. PELÍCULA REPETIDA

Y es que los mecanismos electrónicos de denuncia, mediante los cuales se garantiza el anonimato del denunciante −que corre un riesgo al exponer lo que ocurre en su entorno cercano−, existen desde hace mucho tiempo y han probado ser eficaces. Nada más que hay que invertirle un poquito de recursos y no simplemente intentar disfrazar a una página, en la referida red social, de “mecanismo de rendición de cuentas”, pues se corre el riesgo de tropezar de nuevo... y con la misma piedra.

IX. GIRA

Dicen los que saben, que prácticamente se ha cerrado ya el acuerdo para que el secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, visite Coahuila por primera vez desde que asumió el cargo. Sin embargo, no se tratará necesariamente de una visita de trabajo, sino más bien de carácter social, pues el fiscal General de Coahuila −y secretario de Seguridad en funciones−, Federico Fernández Montañez, ya le hizo llegar la invitación para que lo acompañe en su muy próximo enlace matrimonial, evento que tendrá lugar en pomadoso lugar de recepciones al norte de Saltillo. Habrá que estar pendientes de esa agenda.