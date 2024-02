En riesgo de morir de inanición los osos polares si el verano ártico se alarga

CANADA- Un estudio que fue publicado en la revista científica Nature Communications siguió a 20 ejemplares, con collares con cámaras y GPS, durante tres semanas en tierra, en la región occidental de la bahía de Hudson, Canadá, en donde el calentamiento global está afectando a los osos a un ritmo más rápido que en otras regiones árticas.

Durante el periodo en el que pasan en tierra, cuando no hay hielo marino, las focas polares, fuente de la mayor parte de su energía, están fuera de su alcance.

Anthony Pagano, del Centro de Ciencias de Alaska del Instituto Geológico de Estados Unidos, el autor principal de la investigación “Polar bear energetic and behavioral strategies on land with implications for surviving the ice-free period” explicó a la Agencia de Noticias EFE que “los osos no tienen estrategias de comportamiento y energéticas que puedan utilizar para evitar la pérdida de peso durante el verano en tierra, y esta será mayor cuando pasen períodos más largos en ella”.