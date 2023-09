Estos son los 50 Mejores Restaurantes de Estados Unidos y tres están muy cerca de Saltillo ¡Conócelos!

Desde hace tres años, The New York Times realiza una lista de los mejores restaurantes de Estados Unidos, para cumplir con esta misión son enviados docenas de reporteros, editores y críticos a cientos de lugares por todo Estados Unidos.

-Noodle in a Haystack

-In Bocca al Lupo

-Salt Shack on the Bay

-Little Donna’s

-The Webster

-Tatina by Kwame Onwuachi*

New York

New Jersey

-My Loup*

-El Hidalguense (Houston) *Otro rincón más con sabor a México dentro de Estados Unidos

-Gatlin’s Fins & Feathers

Virginia

-Ellie Bird*

Washington

-Ltd Edition Sushi

-Bar Bacetto*

Wisconsin

-Birch.

*Nuevos, es decir, son la primera vez que aparecen en esta lista.

Que orgullo saber que el sabor mexicano no tiene fronteras y grandes chefs ponen en alto la bandera de nuestro país a través de la gastronomía. Seis lugares de este ranking, realizado por The New York Times de manera anual, son de comida mexicana y de chefs mexicanos que sin importar su lugar de residencia siguen orgullosos de nuestro país. ¿Visitarías alguno de estos?