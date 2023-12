Estos son los mejores 10 libros del 2023, según The New York Times

El 2023 nos dejó muy buen contenido literario, con diferentes libros y contenidos con excelente calidad, hacer un ranking de los mejores textos no debe ser tarea fácil, pero The New York Times nos comparte una lista con los mejores 10 títulos del año que seguramente querrás disfrutar leer, aquí te decimos de cuáles se tratan.

De manera anual, el equipo de The New York Times Books Review debaten por meses los libros más excepcionales que pasan por sus oficinas, la elección la hacen entre títulos de ficción y no ficción. Realizan una ardua tarea de analizar el contenido, debatir por qué uno es mejor que otro y finalmente votan por los 10 mejores libros: cinco son de ficción y cinco de no ficción.