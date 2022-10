Estos son los mejores bares mexicanos en el top 50 a nivel mundial

Avanzo seis posiciones desde el año pasado, cuando entró por primera vez a The World’s 50 Best Bars.

Aunado a que no son los únicos, pues en la ampliación de los lugares 51 al 100 revelados el 27 de septiembre, también destacan otros dos bares mexicanos: en el puesto 98, Zapote Bar en Playa del Carmen, Quintana Roo y en el puesto 64, Brujas en la Ciudad de México -bar liderado solo por mujeres-.

The World’s 50 Best Bars ha hablado y dio a conocer su ranking anual de las mejores propuestas para beber en todo el mundo y por supuesto que México aparece en la lista, hasta uno de ellos se encuentra dentro del top 5 y fue reconocido como el mejor bar de Norteamérica.

Está inspirado en las expediciones de Charles Darwin en el Beagle por las Islas Galápagos, conocido como Islas Encantadas por su biodiversidad de flora y fauna.

“Queridos exploradores: somos creyentes de que la evolución no es para los más fuertes, si no para los más adaptables y en este caso para los más queridos. En los últimos siete años, gracias a ustedes no hemos dejado de crecer, de encontrar nuevos retos, de probar, de cambiar, reinventarnos y seguir avanzando”, escribieron tras darse a conocer el ranking.