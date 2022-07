¿Fan de los videojuegos? Lleva tu pasión a la decoración de tu hogar

No son pocos los que fantasean con regresar a la infancia para pasar horas jugando “en las maquinitas” con esa máquina arcade con el último título de moda, o aquella consola en la que jugaban Mario Bros. 3 después del colegio.

Que los videojuegos retro sean, además de una afición, una forma de decorar no es tan sorprendente: el vintage como tendencia en decoración lleva años en auge, per se incrementó con la llegada del Covid-19. Para el 31% de consumidores nativos digitales, la pandemia aumentó su interés en comprar muebles antiguos, según un informe de Chairish.

Aunque hacer de nuestras aficiones parte de la decoración, en el caso de los videojuegos, no se basa únicamente en adornar nuestro comedor con esa consola de la infancia, o convertir un rincón en un pequeño salón de juego con una máquina arcade.

“El sentimiento de fan que implica este tipo de diseños, hace que muchos de ellos decoren varios elementos y superficies con el mismo diseño”, dice Edu Utgés, responsable del departamento del Área de Google Adwords de Tenvinilo.

Eso sí, a pesar de que la nostalgia de los veteranos sea un motor para esta tendencia, no son los únicos enamorados del vintage. Y es que, según, Utgés, “cada vez hay más ventas de este tipo de vinilos decorativos, no tanto para el público adulto si no para una decoración retro dirigida a jóvenes”.

¿A qué se debe esta popularidad de los juegos de los 80 y 90 entre generaciones que no los vivieron? Fácil: “están influenciados seguramente por sus padres o por ‘streamers’ de plataformas como Twitch a los que intentar reproducir sus espacios”.

Así que ya saben, si echan de menos esos videojuegos retro que les llenaron en su infancia ahora pueden aprovechar para convertirlos en una parte de su hogar y, a la vez, decorarlo a la moda.

Con información de EFE