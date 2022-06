¿Hay alguna relación entre el hogar y el bienestar psicológico? Los expertos dicen que sí

En cuanto a las relaciones dentro de casa, las personas que presentan un mayor bienestar son aquellas que realizan muchas actividades de forma conjunta y con frecuencia en su hogar, y conviven únicamente con su pareja. Otros puntos claves para un buen nivel de bienestar emocional son las buenas relaciones c on los vecinos , recibir visitas de amigos y familiares , así como sentir que contamos con una buena red de apoyo social en caso de tener problemas o estar enfermos .

Cuando se les preguntó a los participantes del estudio cuáles son los principales motivos de satisfacción de la vivienda, los tres principales son: tengo el mobiliario que necesito (76.9%), hay suficiente luz natural (76.3%) y tengo la intimidad que necesito (68.1%).

Respecto a los principales motivos de insatisfacción de la vivienda son: no hay suficientes elementos de almacenamiento (37.2%), las vistas no me gustan (33.9%) y no dispongo de espacios abiertos/exteriores (33.2%).