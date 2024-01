¿Hablas contigo mismo? Esto es lo que sucede en tu cerebro cuando lo haces

¿Sueles hablar contigo mismo, incluso incluyes a otras personas en tu conversación interna? Tranquilo, no estás loco ni eres la única persona que lo hace, es normal y muy común , de hecho es un rasgo que nos caracteriza como especie, así que calma. A continuación te explicamos qué es lo que sucede en tu cerebro cuando lo haces.

Lo que primero debemos entender es que, según los expertos, lo que en realidad sucede en nuestra cabeza no son diálogos o una conversación, sino un monólogo, porque solo intervenimos nosotros, aunque en nuestra mente existan más voces y son una simulación del habla abierta, esto significa que no hay gran diferencia entre verbalizar y no verbalizar.

De acuerdo con Hélène Loevenbruck, investigadora principal de la neurolingüística y jefa del equipo de lenguaje en el Laboratorio de Psicología y Neurocognición del CNRS, el cerebro pasa por procesos similares cuando piensas palabras que cuando hablas en voz alta.