IA en la escuela y cómo aprovecharla sin hacer trampa

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    IA en la escuela y cómo aprovecharla sin hacer trampa
    Es importante transmitir a los estudiantes la ética respecto a uso de la tecnología. FOTO: MAGNIFIC

Crear estrategias para alumnos y docentes es un paso clave en la adaptación de nuevas tecnologías

A lo largo de los años, la educación ha incorporado distintas herramientas para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Desde la llegada de internet hasta las plataformas digitales actuales, cada avance tecnológico ha representado nuevos retos para docentes y estudiantes. Hoy, la inteligencia artificial (IA) se suma a esa lista y plantea la pregunta: ¿cómo utilizarla sin que sustituya el proceso de aprendizaje?

Cuando internet comenzó a popularizarse, a finales de los años 90 y principios de los 2000, surgieron problemas relacionados con el uso de información sin citar fuentes y la consulta de sitios poco confiables. Con la inteligencia artificial ocurre un fenómeno similar. Herramientas como ChatGPT y Gemini pueden apoyar la búsqueda y organización de información, pero no son infalibles y pueden generar datos incorrectos o inventados, por lo que no deben utilizarse como única fuente.

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LA IA ES APOYO; NO SUSTITUTO

Para Ana Isabel Alanis, docente del Cumbres International School Saltillo, el mayor reto consiste en enseñar a los estudiantes a desarrollar criterio para evaluar la información que reciben.

“Como docente considero que la IA nos ayuda a fortalecer el pensamiento crítico. El reto es que los alumnos puedan discernir qué información es útil o verídica, ejercitar el pensamiento crítico para que puedan desde crear un prompt específico de lo que buscan hasta saber seleccionar y ejercer una opinión personal de la información”, comentó en entrevista para VANGUARDIA.

La docente explicó que la inteligencia artificial también representa una herramienta útil para los profesores, ya que les permite ahorrar tiempo en evaluaciones, planeaciones y en el diseño de materiales didácticos o estrategias educativas. Sin embargo, subrayó que esos recursos siempre deben adaptarse a las necesidades reales de los alumnos y al modelo educativo de cada institución.

Desde su experiencia, considera que el objetivo no debe ser impedir el uso de la IA, sino integrarla a las actividades escolares sin perder el pensamiento crítico.

“Ideando actividades en donde sí puedan ocupar los alumnos IA pero que piensen críticamente cómo buscar la información, qué texto, sonido o imagen les sirve o no, qué concepto o palabra clave visto en clase pueden ocupar para tener información más cercana a lo que buscan. Es decir, que no se pierda siempre el criterio personal, ético y creativo de los alumnos y de los docentes”.

$!Docentes consideran que la IA no debe detenerse, sino adaptarse.
Docentes consideran que la IA no debe detenerse, sino adaptarse. FOTO: MAGNIFIC

La docente señaló que uno de los problemas más frecuentes es que algunos estudiantes dejan de leer, analizar y redactar por cuenta propia, ya que recurren a la inteligencia artificial para copiar y pegar respuestas completas. A esto se suma el riesgo de incurrir en plagio cuando no se reconoce que una tarea, texto o imagen fue elaborada con apoyo de estas herramientas.

Por ello, considera indispensable promover un uso ético de la IA y que los estudiantes, especialmente los más jóvenes, cuenten con la orientación de un adulto que los ayude a utilizarla de manera responsable.

LAS ESTRATEGIAS

Para la docente Atenea Ledezma, la discusión ya no gira en torno a permitir o prohibir la inteligencia artificial en las aulas, sino a enseñar a convivir con ella.

“Ya no se puede detener el uso de la IA, como docentes se debe utilizar estrategias para que se use responsablemente”, explicó.

Como parte de su trabajo, propone sensibilizar a los alumnos sobre las consecuencias cognitivas y ambientales de estas herramientas, además de reflexionar con ellos sobre las ventajas de desarrollar habilidades propias como la escritura. Para ello utiliza guías y esquemas que facilitan el proceso y ayudan a demostrar que escribir no es una tarea imposible.

Recientemente, Ledezma impartió la conferencia “El uso de la IA en las escuelas” durante la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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