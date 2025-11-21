La magia de Luztopía ya brilla en el Parque Fundidora

La octava edición de Luztopía en Monterrey regresa este 2025 al Parque Fundidora, esta vez recibiendo a las personas visitantes con temática Expreso Polo Norte. En entrevista para VANGUARDIA, la directora general de Luztopía, Anabel Mellado Garza, describió el cariño y dedicación que han puesto colaboradores, patrocinadores y voluntarios para este año. “Han sido meses de preparación en los que hemos planeado cada detalle”, dijo Mellado.

El show luminoso de este año muestra figuras como pinos, pingüinos y osos polares. Los asistentes podrán disfrutar también de música en vivo. Acorde a la temática de este año, se instalaron el Castillo Multimedia, el Expreso al Polo Norte, la Estación Postal, Casa de Santa, Fábrica de Santa y el Trineo. En total, se estima que el recorrido total dura dos horas y media.

Los visitantes pueden pasear a través del mercadito navideño, el bar lounge, los food trucks, los diferentes spots interactivos, área de juegos y el recorrido de personajes temáticos. También destacó que, a lo largo de los años, visitantes de otras ciudades cercanas a Monterrey -incluidas algunas de Estados Unidos- han hecho de Luztopía una de las celebraciones más esperadas en México.

Por su cercanía, entre esas ciudades, la que ha jugado un papel importante en la consolidación de Luztopía es Saltillo, que, de acuerdo a Mellado Garza, es de donde reciben más visitantes. HASTA EL 6 DE ENERO La celebración navideña tendrá lugar a partir del 19 de noviembre hasta el martes 6 de enero, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre. En un horario entre las 17:30 y las 23:00 horas, la entrada tiene un precio entre los 150 y los 220 pesos, dependiendo del día calendario, mismo que se puede consultar a través de las redes sociales de Luztopía. Los boletos pueden ser adquiridos en taquillas del Parque Fundidora, así como el sitio web de Luztopía.