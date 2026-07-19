Las carreras del futuro: profesiones con mayor demanda y dónde estudiarlas

¿Un adolescente de 17 o 18 años está listo para escoger la carrera profesional en la que se desarrollará por el resto de su vida? Sí existe un porcentaje de éxito, sin embargo, también es un hecho que hay quienes saltan de una carrera a otra en un intento por encontrar lo que les apasiona. O están aquellos que se titulan en alguna licenciatura o ingeniería de alto valor para después estudiar lo que de verdad les interesa. Esto puede ser producto de un mercado laboral un tanto inestable, donde una disciplina puede ser la promesa del mañana, y al siguiente día surge otra que se considera “mejor”. Escoger una profesión de por vida debe ser una decisión bien analizada y estructurada. Para ello, VANGUARDIA sugiere echar un vistazo a lo que se viene en el futuro.

LAS PROFESIONES DEL FUTURO Año con año, instituciones reconocidas como el Foro Económico Mundial (WEF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), LinkedIn, McKinsey & Company y el Banco Mundial publican sus predicciones respecto al tema, considerando los avances tecnológicos, la creación de nuevas carreras y, por supuesto, el mercado laboral. Basado en estas vertientes, esta casa editorial encontró que, durante los siguientes años, continuará la adopción masiva de la inteligencia artificial generativa, así como la digitalización. Por lo que carreras como Ingeniería en IA y Aprendizaje Automático, Científicos de Datos, Ingenieros de Prompting, Especialistas en Ciberseguridad y Arquitectos de la Nube serán muy requeridas. Esto se ve reforzado por el análisis Future of Jobs Report, del WEF, donde se indica que las habilidades tecnológicas en inteligencia artificial, Big Data y ciberseguridad experimentan una aceleración en su demanda. Por su parte, McKinsey & Company proyecta que la automatización de tareas rutinarias agiliza drásticamente la demanda de perfiles avanzados que dominen la fluidez y la creación de soluciones en IA. Si eres de las personas que no domina esta rama, entonces también debes saber que existe un área de oportunidad futura para la sostenibilidad y la economía verde. El Banco Mundial indicó que las inversiones destinadas a mitigar el cambio climático generarán decenas de millones de empleos a nivel global. En este sentido, las profesiones que tendrán foco son especialistas en sostenibilidad, ingenieros de energías renovables y consultores de transición energética.

SECTOR SALUD Desde hace años, el sector salud siempre ha sido indispensable. Los pronósticos de McKinsey Global Institute indican que así será por los siguientes años, pese al avance tecnológico de mínima invasión que ha surgido. Esta compañía estima en sus dinámicas de fuerza laboral que el gasto en salud, derivado del envejecimiento poblacional, podría crear millones de empleos hacia el final de la década. Considerando, además, que existen roles que exigen altos niveles de destreza manual impredecible, empatía y conexión humana. En este sentido, carreras como médicos especialistas, enfermeros, técnicos de salud, fisioterapeutas, gestores de servicios de salud y directores de cuidado de adultos mayores son empleos que permanecerán en alta demanda. DOCENCIA Pese a todo este contexto de avance y desarrollo, siempre harán falta los docentes. Datos de LinkedIn, la red social profesional, expusieron en su Labor Market Report que los perfiles que requieren habilidades de alfabetización de IA han crecido exponencialmente, hasta un 70 por ciento interanual en ciertos mercados. Por su parte, la OCDE, en su estudio OECD Skills Outlook, destacó que las empresas e instituciones educativas necesitan profesionales capaces de guiar el masivo reentrenamiento de la fuerza laboral en escenarios donde los puestos se transforman constantemente. Por ello, se resaltan roles como profesores de formación técnica, diseñadores instruccionales y especialistas en aprendizaje y desarrollo corporativo. EN COAHUILA En un recuento de diversos artículos de los años 2023 y 2025 publicados por VANGUARDIA sobre “las carreras del futuro”, se puede encontrar que ya están disponibles algunas de las mencionadas anteriormente. En la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se ofrecen planes de estudio para Ingeniería en Metalurgia y Materiales; Ingeniería Automotriz con enfoque en autos eléctricos y autónomos; Ciencia y Análisis de Datos; Robótica; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Biomédica; Tecnologías de la Información y Biotecnología, entre otras. Mientras que en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo, se encuentran licenciaturas e ingenierías como Nanotecnología; Desarrollo Sustentable; Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y Bioingeniería y Procesos Químicos. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) imparte la Especialidad en Inteligencia Artificial y la Especialidad en Semiconductores. Y, finalmente, en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) destacan las carreras en Inteligencia Artificial y Electromovilidad.